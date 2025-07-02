Мінімальна зарплата та пенсія зростуть: проєкт Бюджетної декларації — Finance.ua
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Мінімальна зарплата та пенсія зростуть: проєкт Бюджетної декларації

Особисті фінанси
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Мінімальна зарплата та пенсія зростуть: проєкт Бюджетної декларації
Мінімальна зарплата та пенсія зростуть: проєкт Бюджетної декларації
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та розмір мінімальної зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні. Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік — 8,6%, 2027 рік — 5,9%, 2028 рік — 5,3%).
Згідно з документом, планується встановити такі розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
  • у 2026 році — 2 564 гривні;
  • у 2027 році — 2 715 гривень;
  • у 2028 році — 2 859 гривень.
Мінімальна зарплата та пенсія зростуть: проєкт Бюджетної декларації
Крім того, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026−2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:
  • з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;
  • з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.
Показники посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
  • з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;
  • з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;
  • з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.
У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, — 3195 гривень. Тобто підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік — 108,6%).
За матеріалами:
РБК-Україна
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