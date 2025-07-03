Де найшвидше зростають зарплати в Україні — дані Мінекономіки Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Де найшвидше зростають зарплати в Україні — дані Мінекономіки

У січні-травні 2025 року в Україні стало менше зареєстрованих безробітних, ніж за аналогічний період 2024 року. Це пояснюється як міграцією, так і мобілізацією до Збройних Сил.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України за травень 2025 року.

Водночас на 5 тисяч осіб зменшилася і кількість працевлаштованих безробітних у порівнянні з січнем-травнем 2024 року.

Інфографіка: Мінекономіки

Менше стало і найманих працівників. У квітні 2025 року кількість застрахованих осіб була на 124 тисячі менша, ніж у квітні 2024 року. Це також пов’язано з мобілізацією та виїздом людей за кордон. При цьому показник все ще не досяг довоєнного рівня, у квітні 2025 року найманих працівників було на понад мільйон менше, ніж у квітні 2021-го.

Інфографіка: Мінекономіки

Зарплати продовжують зростати

За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Інфографіка: Мінекономіки

За інформацією сайту Work.ua, тенденція до зростання зарплат триває і надалі. Із другої половини травня фіксується помітне зростання очікувань у резюме, що, ймовірно, пов’язано з браком кадрів, підвищеним навантаженням на працівників і конкуренцією за фахівців. Найбільше це стосується сфер топменеджменту, страхування, сільського господарства та агробізнесу.

Де зарплати зростали найшвидше

Найвищі темпи зростання зарплат у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зафіксовано у таких сферах:

сільське, лісове та рибне господарство — +42,7%,

будівництво — +35,3%,

інформаційні технології та телекомунікації — +32,6%.

Для порівняння, у 2021 році найбільше зростали зарплати у сферах тимчасового розміщення та харчування (+41,8%), охорони здоров’я (+31,3%) і розваг та спорту (+30%).

Найвища заробітна плата штатних працівників у першому кварталі 2025 року була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 49 473 грн на місяць до 65 579. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 39 116 грн до 50 289 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 26 316 грн до 30 868 грн.

Найменше платять працівникам у категорії «Освіта» — 14 307 грн.

Інфографіка: Мінекономіки

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