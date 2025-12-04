Flix запускає нові міжнародні маршрути (список)
Flix оголошує про значне розширення своєї міжнародної мережі, запускаючи нові маршрути з України до Австрії та Польщі: Київ — Зальцбург та Вінниця — Вроцлав.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.
FlixBus виконує рейси з 30 українських міст до 8 країн Європи.
Повний маршрут N3273: Київ — Житомир — Рівне — Львів — Мукачево — Ужгород — аеропорт Будапешта — Будапешт — Братислава — Відень — Лінц — Зальцбург.
Рейси з Києва до Зальцбурга здійснюватимуться у понеділок, четвер і п’ятницю.
Автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Києва о 15:10 і прибуватиме до Зальцбурга о 19:45 наступного дня.
Окрім того, маршрут передбачає зупинку в аеропорту Будапешта, що дасть пасажирам змогу швидко та комфортно дістатися до аеропорту для пересадки та продовження подорожі.
У зворотному напрямку рейси курсуватимуть у середу, суботу та неділю.
Відправлення зі Зальцбурга о 08:30, а прибуття до Центрального автовокзалу Києва заплановане на 15:05, забезпечуючи комфортну подорож між Україною та Австрією.
Повний маршрут N3233: Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Тарнув — Краків — Катовіце — Ополе — Вроцлав.
Рейси з Вінниці до Вроцлава здійснюватимуть у вівторок, середу, п’ятницю та неділю.
Автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Вінниці о 10:00 та прибуватиме до Вроцлава о 06:20.
У зворотному напрямку рейси курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю. Автобус вирушатиме з Вроцлава о 17:35 та прибуватиме до Вінниці — о 13:35.
Зазначається, що FlixBus здійснює 30 прямих автобусних маршрутів між Україною та 8 країнами Європи, 11 із яких обслуговують аеропорти.
