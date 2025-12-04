0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Flix запускає нові міжнародні маршрути (список)

Особисті фінанси
35
Flix запускає нові міжнародні маршрути (список)
Flix запускає нові міжнародні маршрути (список)
Flix оголошує про значне розширення своєї міжнародної мережі, запускаючи нові маршрути з України до Австрії та Польщі: Київ — Зальцбург та Вінниця — Вроцлав.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.
FlixBus виконує рейси з 30 українських міст до 8 країн Європи.
Повний маршрут N3273: Київ — Житомир — Рівне — Львів — Мукачево — Ужгород — аеропорт Будапешта — Будапешт — Братислава — Відень — Лінц — Зальцбург.
Рейси з Києва до Зальцбурга здійснюватимуться у понеділок, четвер і п’ятницю.
Автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Києва о 15:10 і прибуватиме до Зальцбурга о 19:45 наступного дня.
Окрім того, маршрут передбачає зупинку в аеропорту Будапешта, що дасть пасажирам змогу швидко та комфортно дістатися до аеропорту для пересадки та продовження подорожі.
У зворотному напрямку рейси курсуватимуть у середу, суботу та неділю.
Відправлення зі Зальцбурга о 08:30, а прибуття до Центрального автовокзалу Києва заплановане на 15:05, забезпечуючи комфортну подорож між Україною та Австрією.
Повний маршрут N3233: Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Львів — Тарнув — Краків — Катовіце — Ополе — Вроцлав.
Рейси з Вінниці до Вроцлава здійснюватимуть у вівторок, середу, п’ятницю та неділю.
Автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Вінниці о 10:00 та прибуватиме до Вроцлава о 06:20.
У зворотному напрямку рейси курсуватимуть у понеділок, середу, п’ятницю та неділю. Автобус вирушатиме з Вроцлава о 17:35 та прибуватиме до Вінниці — о 13:35.
Зазначається, що FlixBus здійснює 30 прямих автобусних маршрутів між Україною та 8 країнами Європи, 11 із яких обслуговують аеропорти.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems