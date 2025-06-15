Середня зарплата зростає: хто отримує найбільше — дослідження Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Середня зарплата зростає: хто отримує найбільше — дослідження

Уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

Про це йдеться у дослідження Work.ua.

Найпомітніше зросли зарплати у таких категоріях:

«Логістика, склад, ЗЕД» — 24 000 грн, +4%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 27 500 грн, +3%;

«Нерухомість» — 52 500 грн, +3%.

Пропоновані середні зарплати зменшилися в таких категоріях:

«Юриспруденція» — 24 000 грн, -4%;

«Культура, музика, шоу-бізнес» — 24 250 грн, -3%.

Де найбільше вакансій

Традиційно наприкінці весни та на початку літа збільшується кількість вакансій для працівників сфери обслуговування.

Проте у травні найбільше вакансій було у категорії «Робочі спеціальності, виробництво» через гострий дефіцит кадрів у цій сфері.

Також зросла кількість вакансій серед таких категорій: Готельно-ресторанний бізнес, туризм", і «Сфера обслуговування».

Побільшало роботи для студентів (+3%) та людей без досвіду (+5%), а от кількість віддалених вакансій скоротилася на 4%.

Схоже, що роботодавці все менш охоче відкривають дистанційні посади.

Нагадаємо, за даними платформи OLX Робота, у травні 2025 року кількість пропозицій сезонної роботи помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.

Більшість пропозицій — це робітничі та виробничі спеціальності, а також вакансії без вимог до досвіду. Найкращі показники одночасно за кількістю оголошень, зарплатою та попитом мають Київська та Одеська області.

За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кого зараз шукають:

підсобних робітників,

педагогів-організаторів,

стюардів (послуги в дорозі),

плодоовочівників,

робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

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