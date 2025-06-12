Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні

Особисті фінанси
86
Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні
Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні
З настанням літа в Україні традиційно зростає попит на сезонну роботу. У травні 2025 року кількість таких вакансій помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.
Про це свідчать дані платформи OLX Робота.
Більшість пропозицій — це робітничі та виробничі спеціальності, а також вакансії без вимог до досвіду. Найкращі показники одночасно за кількістю оголошень, зарплатою та попитом мають Київська та Одеська області.

Лідери за кількістю сезонних вакансій

Найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:
  • будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);
  • різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);
  • монтажників — 35 тис. грн.
Серед популярних професій також продавці (16 тис. грн) та водії (29 тис. грн).
Багато оголошень також в таких категоріях:
  • «Виробництво / робітничі спеціальності» — 20,5 тис. грн;
  • «Початок кар’єри / студенти» — 10 тис. грн.
Збільшується й кількість вакансій для аніматорів, репетиторів, кухарів (у середньому 27,5 тис. грн).

Найактивніші регіони за кількістю сезонних пропозицій

У Київській області зафіксовано 26% усіх оголошень по країні. Серед лідерів також Дніпропетровська і Одеська області.
За розміром оплати лідирує Захід України:
  • Закарпатська область — 25,5 тис. грн;
  • Рівненська — 24,5 тис. грн;
  • Київщина — 24 тис. грн;
  • Одещина — 22,5 тис. грн.
Де найбільше відгуків на одну вакансію:
  • Запорізька область — 63 відгуки;
  • Дніпропетровська — 40;
  • Київська — 38;
  • Одеська — 31.
Нагадаємо, вже з квітня роботодавці починають активно шукати працівників для сезонної роботи. Ця робота приваблює як студентів і молодь, так і тих, хто шукає тимчасовий підробіток або додатковий дохід.
За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кого зараз шукають:
  • підсобних робітників,
  • педагогів-організаторів,
  • стюардів (послуги в дорозі),
  • плодоовочівників,
  • робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Водночас на ринку праці побільшало вакансій для новачків. Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems