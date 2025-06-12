Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні — Finance.ua

Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні

З настанням літа в Україні традиційно зростає попит на сезонну роботу. У травні 2025 року кількість таких вакансій помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.

Про це свідчать дані платформи OLX Робота

Більшість пропозицій — це робітничі та виробничі спеціальності, а також вакансії без вимог до досвіду. Найкращі показники одночасно за кількістю оголошень, зарплатою та попитом мають Київська та Одеська області.

Лідери за кількістю сезонних вакансій

Найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:

будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);

(це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій); різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);

(найбільше оголошень); монтажників — 35 тис. грн.

Серед популярних професій також продавці (16 тис. грн) та водії (29 тис. грн).

Багато оголошень також в таких категоріях:

«Виробництво / робітничі спеціальності» — 20,5 тис. грн ;

; «Початок кар’єри / студенти» — 10 тис. грн.

Збільшується й кількість вакансій для аніматорів, репетиторів, кухарів (у середньому 27,5 тис. грн).

Найактивніші регіони за кількістю сезонних пропозицій

У Київській області зафіксовано 26% усіх оголошень по країні. Серед лідерів також Дніпропетровська і Одеська області.

За розміром оплати лідирує Захід України:

Закарпатська область — 25,5 тис. грн ;

; Рівненська — 24,5 тис. грн ;

; Київщина — 24 тис. грн ;

; Одещина — 22,5 тис. грн.

Де найбільше відгуків на одну вакансію:

Запорізька область — 63 відгуки;

Дніпропетровська — 40;

Київська — 38;

Одеська — 31.

Нагадаємо, вже з квітня роботодавці починають активно шукати працівників для сезонної роботи. Ця робота приваблює як студентів і молодь, так і тих, хто шукає тимчасовий підробіток або додатковий дохід.

За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кого зараз шукають:

підсобних робітників,

педагогів-організаторів,

стюардів (послуги в дорозі),

плодоовочівників,

робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Водночас на ринку праці побільшало вакансій для новачків. Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів.

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