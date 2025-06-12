Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні — Finance.ua

Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні
З настанням літа в Україні традиційно зростає попит на сезонну роботу. У травні 2025 року кількість таких вакансій помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.
Про це свідчать дані платформи OLX Робота.
Більшість пропозицій — це робітничі та виробничі спеціальності, а також вакансії без вимог до досвіду. Найкращі показники одночасно за кількістю оголошень, зарплатою та попитом мають Київська та Одеська області.
Лідери за кількістю сезонних вакансій
Найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:
- будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);
- різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);
- монтажників — 35 тис. грн.
Серед популярних професій також продавці (16 тис. грн) та водії (29 тис. грн).
Багато оголошень також в таких категоріях:
- «Виробництво / робітничі спеціальності» — 20,5 тис. грн;
- «Початок кар’єри / студенти» — 10 тис. грн.
Збільшується й кількість вакансій для аніматорів, репетиторів, кухарів (у середньому 27,5 тис. грн).
Найактивніші регіони за кількістю сезонних пропозицій
У Київській області зафіксовано 26% усіх оголошень по країні. Серед лідерів також Дніпропетровська і Одеська області.
За розміром оплати лідирує Захід України:
- Закарпатська область — 25,5 тис. грн;
- Рівненська — 24,5 тис. грн;
- Київщина — 24 тис. грн;
- Одещина — 22,5 тис. грн.
Де найбільше відгуків на одну вакансію:
- Запорізька область — 63 відгуки;
- Дніпропетровська — 40;
- Київська — 38;
- Одеська — 31.
Нагадаємо, вже з квітня роботодавці починають активно шукати працівників для сезонної роботи. Ця робота приваблює як студентів і молодь, так і тих, хто шукає тимчасовий підробіток або додатковий дохід.
За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кого зараз шукають:
- підсобних робітників,
- педагогів-організаторів,
- стюардів (послуги в дорозі),
- плодоовочівників,
- робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Водночас на ринку праці побільшало вакансій для новачків. Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів.
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