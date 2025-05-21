Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила — Finance.ua

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Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила

Особисті фінанси
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Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила
Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила
Кодекс законів про працю України не містить заборон або застережень щодо укладання трудового договору між неповнолітнім працівником та роботодавцем — фізичною особою.
Про це пише Кадровик.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 24 КЗпП, при укладенні трудового договору з фізичною особою дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим.
Таким чином, у разі укладення трудового договору з неповнолітнім працівником дотримання письмової форми трудового договору обумовлено і пунктом 5, і пунктом 6 частини першої статті 24 КЗпП. Проте у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.
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Особливістю для укладення письмового трудового договору з роботодавцем — фізичною особою є те, що форма такого договору затверджена на законодавчому рівні відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».
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Проте і сам Наказ № 260, і Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, а також пункти 9, 16 форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, містять норми про реєстрацію трудового договору в центрі зайнятості.
Однак ані виконувати ці норми, ані заповнювати відповідні дані не потрібно, оскільки це суперечить законодавству, яке має вищу юридичну силу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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