Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила — Finance.ua

Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Неповнолітній на роботі у ФОПа: правила

Кодекс законів про працю України не містить заборон або застережень щодо укладання трудового договору між неповнолітнім працівником та роботодавцем — фізичною особою.

Про це пише Кадровик

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 24 КЗпП, при укладенні трудового договору з фізичною особою дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим.

Таким чином, у разі укладення трудового договору з неповнолітнім працівником дотримання письмової форми трудового договору обумовлено і пунктом 5, і пунктом 6 частини першої статті 24 КЗпП. Проте у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

Особливістю для укладення письмового трудового договору з роботодавцем — фізичною особою є те, що форма такого договору затверджена на законодавчому рівні відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

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Проте і сам Наказ № 260, і Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, а також пункти 9, 16 форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, містять норми про реєстрацію трудового договору в центрі зайнятості.

Однак ані виконувати ці норми, ані заповнювати відповідні дані не потрібно, оскільки це суперечить законодавству, яке має вищу юридичну силу.

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