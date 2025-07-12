Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку

Казна та Політика
26
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами, понад 20% р/р у 2025 році.
Про це свідчать дані Макроекономічного та монетарного огляду НБУ (липень 2025 року).

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

«Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р», — йдеться в огляді.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
Згідно з високочастотними показниками їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі року.
За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).
За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку

Вакансії і резюме

За даними НБУ, зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33% р/р, а вакансій — на 6% р/р), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82% р/р), тоді як зростання кількості вакансій у цих ВЕД значно відставало.
Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки (на 61% р/р), йдеться у звіті.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку

Брак працівників

За опитуванням ІЕД, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу.
Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився: якщо в IV кварталі 2024 року середній рівень індексу становив 51%, то в перші п’ять місяців 2025 року — 47%.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
На тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року, зазначили в НБУ.
Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку
Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.
Найвищі темпи зростання зарплат у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зафіксовано у таких сферах:
  • сільське, лісове та рибне господарство — +42,7%,
  • будівництво — +35,3%,
  • інформаційні технології та телекомунікації — +32,6%.
Найвища заробітна плата штатних працівників у першому кварталі 2025 року була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 49 473 грн на місяць до 65 579.
Найменше платять працівникам у категорії «Освіта» — 14 307 грн.
Кабмін очікує прискорене зростання середньої зарплати у наступні три роки. Як свідчить проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, через три роки вона може досягти майже 40 тисяч гривень.
Показники середньої зарплати штатних працівників на наступні три роки:
  • 2026 рік — 30 240 гривень (зростання на 24% порівняно з 2025 роком);
  • 2027 рік — 35 268 гривень (зростання на 16,6%);
  • 2028 рік — 39 758 гривень (зростання на 12,7%).
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems