Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку — Finance.ua

Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку Сьогодні 08:14 — Казна та Політика

Зростання доходів населення сповільнюється через інфляцію: дані Нацбанку

Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами, понад 20% р/р у 2025 році.

Про це свідчать дані Макроекономічного та монетарного огляду НБУ (липень 2025 року).

«Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р», — йдеться в огляді.

Згідно з високочастотними показниками їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі року.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

Вакансії і резюме

За даними НБУ, зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33% р/р, а вакансій — на 6% р/р), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.

Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82% р/р), тоді як зростання кількості вакансій у цих ВЕД значно відставало.

Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки (на 61% р/р), йдеться у звіті.

Брак працівників

За опитуванням ІЕД, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу.

Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився: якщо в IV кварталі 2024 року середній рівень індексу становив 51%, то в перші п’ять місяців 2025 року — 47%.

На тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Найвищі темпи зростання зарплат у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зафіксовано у таких сферах:

сільське, лісове та рибне господарство — +42,7%,

будівництво — +35,3%,

інформаційні технології та телекомунікації — +32,6%.

Найвища заробітна плата штатних працівників у першому кварталі 2025 року була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 49 473 грн на місяць до 65 579.

Найменше платять працівникам у категорії «Освіта» — 14 307 грн.

Кабмін очікує прискорене зростання середньої зарплати у наступні три роки. Як свідчить проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, через три роки вона може досягти майже 40 тисяч гривень.

Показники середньої зарплати штатних працівників на наступні три роки:

2026 рік — 30 240 гривень (зростання на 24% порівняно з 2025 роком);

2027 рік — 35 268 гривень (зростання на 16,6%);

2028 рік — 39 758 гривень (зростання на 12,7%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.