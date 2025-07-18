Як змінились зарплати в Україні за 5 років: огляд ринку праці — Finance.ua

Як змінились зарплати в Україні за 5 років: огляд ринку праці Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Як змінились зарплати в Україні за 5 років: огляд ринку праці

За останні п’ять років структура пропозицій на ринку праці України суттєво змінилася. Аналітики OLX Робота проаналізували, як трансформувався попит на різні професії та як змінювалися зарплати в Україні з 2021 до 2025 року.

2021: стабільність до вторгнення

До початку повномасштабної війни на ринку домінували класичні робітничі професії з категорії «синіх комірців».

Найбільше пропозицій було у сфері роздрібної торгівлі (продавці, з медіанною зарплатою 10 000 грн) і будівництва (15 000 грн). Водії (17 500 грн) та кухарі (12 500 грн) також залишалися серед найзатребуваніших.

Окремо виділялася і категорія роботи за кордоном — із суттєво вищими доходами (28 500 грн).

2022: війна і скорочення можливостей

Після вторгнення ринок праці змінився. Хоч робота за кордоном залишилася актуальною, кількість таких вакансій скоротилася вдвічі (медіанна зарплата — 24 500 грн).

Водночас зберігався сталий попит на водіїв (17 500 грн), кухарів (11 250 грн), швачок і кравців (14 000 грн).

Уперше в топ увійшли пропозиції для студентів та початківців (5 150 грн), що відображає адаптацію молоді до нових умов.

2023: поступове відновлення

У 2023 році ринок демонстрував ознаки стабілізації. Зарплати виросли: продавці — до 13 000 грн, кухарі — 15 250 грн, швачки/кравці — 17 500 грн.

На тлі кадрової нестачі зросла кількість вакансій для водіїв (24 500 грн), вантажників (13 500 грн) та охоронців (12 200 грн).

2024: криза кадрів і ріст оплати

Протягом 2024 року середній рівень зарплат продовжив зростати, особливо в секторах з дефіцитом працівників.

Найчастіше шукали продавців (16 500 грн), водіїв (27 500 грн) і кухарів (19 000 грн).

До списку популярних додалися різноробочі (17 000 грн), вантажники (17 100 грн) і прибиральниці (10 000 грн).

2025: нові реалії і рекордні зарплати

Цьогоріч до топових напрямів уперше увійшла служба в Силах оборони — із найвищою медіанною зарплатою 70 500 грн. Серед лідерів залишаються продавці (19 500 грн), водії (32 000 грн) та виробничі спеціалісти (22 550 грн). Зарплати в усіх популярних категоріях зросли в середньому на 15−20%.

Фахівці зазначають, що попри складні обставини, попит на класичні професії не зник, а зарплати поступово зростають. Роботодавці все активніше реагують на виклики часу, змінюючи підхід до пошуку персоналу й адаптуючи умови до нової реальності.

Зазначимо, якщо розглядати середні зарплати за останні 5 років, то тенденція була такою

2021 12 835 грн 2022 14 620 грн 2023 15 436 грн 2024 18 903 грн 2025 23460 грн

Станом на 1 кв. кожного року (за даними порталу Мінфін)

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