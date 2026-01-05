Скільки індійців і бангладешців вже працюють в Україні — відповідь Міграційної служби
Попри розмови експертів про необхідність залучення сотень тисяч робітників з Індії та сусідніх країн, наразі мігрантів звідти не так багато.
«Загалом через брак трудових ресурсів внаслідок війни залучення іноземних мігрантів для роботи в Україні поступово стає все більш звичною практикою», — зазначає автор матеріалу.
Скільки в Україні іноземців з посвідкою на проживання
Як повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, станом на кінець листопада в Україні офіційно працювали з посвідкою на проживання 11 тисяч 346 іноземців та осіб без громадянства.
Серед них представників Індії було 659 осіб, а з Бангладеш та Пакистану — по 4 особи.
Реальна ж кількість громадян з цих країн більша, бо в Україні ще є іноземні студенти, які приїхали навчатися у вітчизняних закладах вищої освіти та паралельно можуть десь працювати.
Водночас у Державному центрі зайнятості повідомили, що з початку 2025 року (станом на 15 грудня 2025 року) видали дозвіл на працевлаштування 817 громадянам Індії та 558 громадянам Бангладешу.
Найбільше дозволів видано минулого року громадянам:
- Туреччини — 1294;
- Узбекистану — 868;
- Азербайджану — 545;
- Китаю — 464.
«Тобто, вірогідно, що значна частина працівників з Індії та Бангладеш прибула для роботи в Україні саме у грудні. Всього іноземцям з 1 січня по 15 грудня 2025 року видали 7033 дозволи на роботу в Україні», — зазначається в статті.
Найбільше іноземців в Україні станом на кінець року (за даними ДМС) працює з:
- Туреччини (1930 громадян; з початку 2025 року видано 1294 дозволи на працю в Україні);
- Узбекистану (1157 громадян; з початку року видано 868 дозволів на працю);
- Китаю (731 громадянин; з початку року видано 464 дозволи на працю);
- Азербайджану (692 громадянина; з початку року видано 545 дозволів на працю);
- білорусі (666).
Серед екзотичних країн чимало людей приїхало працювати в Україну з Таїланду (296), Колумбії (150), Еквадору (76), Бразилії (60), Індонезії (36), А ще навіть працюють 207 громадян російської федерації.
У яких сферах працюють іноземці в Україні
Найбільше дозволів у 2025 році на роботу іноземцям було видано у таких економічних сферах:
- будівництво;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- переробна промисловість;
- інформація та телекомунікації;
- тимчасове розміщування й організація харчування (тобто готелі і кафе).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що на ринку праці України фіксуються дисбаланси. Вчорашні далекобійники, будівельники, зв’язківці пішли до війська, створивши безліч незаповнених вакансій. Це спонукає роботодавців до нестандартних рішень — зокрема, перекваліфікації жінок на спеціальності, що раніше вважалися суто чоловічими.
