Скільки індійців і бангладешців вже працюють в Україні — відповідь Міграційної служби

Попри розмови експертів про необхідність залучення сотень тисяч робітників з Індії та сусідніх країн, наразі мігрантів звідти не так багато.

Інформатор

«Загалом через брак трудових ресурсів внаслідок війни залучення іноземних мігрантів для роботи в Україні поступово стає все більш звичною практикою», — зазначає автор матеріалу.

Скільки в Україні іноземців з посвідкою на проживання

Як повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, станом на кінець листопада в Україні офіційно працювали з посвідкою на проживання 11 тисяч 346 іноземців та осіб без громадянства.

Серед них представників Індії було 659 осіб, а з Бангладеш та Пакистану — по 4 особи.

Реальна ж кількість громадян з цих країн більша, бо в Україні ще є іноземні студенти, які приїхали навчатися у вітчизняних закладах вищої освіти та паралельно можуть десь працювати.

Водночас у Державному центрі зайнятості повідомили, що з початку 2025 року (станом на 15 грудня 2025 року) видали дозвіл на працевлаштування 817 громадянам Індії та 558 громадянам Бангладешу.

Найбільше дозволів видано минулого року громадянам:

Туреччини — 1294;

Узбекистану — 868;

Азербайджану — 545;

Китаю — 464.

«Тобто, вірогідно, що значна частина працівників з Індії та Бангладеш прибула для роботи в Україні саме у грудні. Всього іноземцям з 1 січня по 15 грудня 2025 року видали 7033 дозволи на роботу в Україні», — зазначається в статті.

Найбільше іноземців в Україні станом на кінець року (за даними ДМС) працює з:

Туреччини (1930 громадян; з початку 2025 року видано 1294 дозволи на працю в Україні);

Узбекистану (1157 громадян; з початку року видано 868 дозволів на працю);

Китаю (731 громадянин; з початку року видано 464 дозволи на працю);

Азербайджану (692 громадянина; з початку року видано 545 дозволів на працю);

білорусі (666).

Серед екзотичних країн чимало людей приїхало працювати в Україну з Таїланду (296), Колумбії (150), Еквадору (76), Бразилії (60), Індонезії (36), А ще навіть працюють 207 громадян російської федерації.

У яких сферах працюють іноземці в Україні

Найбільше дозволів у 2025 році на роботу іноземцям було видано у таких економічних сферах:

будівництво;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

переробна промисловість;

інформація та телекомунікації;

тимчасове розміщування й організація харчування (тобто готелі і кафе).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що на ринку праці України фіксуються дисбаланси. Вчорашні далекобійники, будівельники, зв’язківці пішли до війська, створивши безліч незаповнених вакансій. Це спонукає роботодавців до нестандартних рішень — зокрема, перекваліфікації жінок на спеціальності, що раніше вважалися суто чоловічими.

