З якими хворобами не можуть мобілізувати

Особисті фінанси
142
В Україні оновили правила подачі документів на відстрочку. Відтепер військовозобов’язані можуть звертатися не лише до ТЦК, а й через ЦНАП, що суттєво спрощує процедуру.
Остаточне рішення про придатність ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) з урахуванням тяжкості захворювання, а не лише самого діагнозу. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Перелік хвороб, з якими не мобілізують

Відповідно до наказу Міністерства оборони № 402, непридатними до служби можуть бути визнані чоловіки з такими захворюваннями:
  • бактеріальні та вірусні інфекції центральної нервової системи, шкіри, кишківника;
  • туберкульоз;
  • важкі форми гепатиту;
  • інфекції статевої системи, ВІЛ і СНІД;
  • онкологічні захворювання з метастазами;
  • анемія та інші хвороби крові;
  • цукровий діабет;
  • порушення роботи щитоподібної залози;
  • важкі психічні розлади, алкоголізм, наркозалежність;
  • менінгіт, енцефаліт, епілепсія з частими нападами;
  • глаукома, важкі хвороби очей, що призводять до втрати зору;
  • хронічний отит та інші недуги вуха;
  • серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонія 2 стадії;
  • бронхіальна астма, хронічні хвороби легень;
  • серйозні патології травної системи, печінки, нирок, грижі;
  • захворювання опорно-рухового апарату, у тому числі хребта, суглобів, кісток;
  • ампутації, деформації кінцівок, плоскостопість;
  • важкі хвороби шкіри, вроджені вади розвитку, наслідки операцій чи травм.
Навіть за наявності діагнозу остаточне рішення ухвалює ВЛК. Комісія оцінює ступінь тяжкості захворювання і може визнати особу повністю або частково непридатною, тимчасово непридатною, чи придатною до служби.

Як оформити відстрочку

З листопада 2025 року документи на відстрочку можна подати не лише через територіальні центри комплектування, а й у будь-якому ЦНАПі. Далі співробітники центру самостійно передають інформацію до військкомату.
Після проходження ВЛК громадянин може отримати один із таких статусів:
  • непридатний до служби;
  • обмежено придатний — служба лише в тилових підрозділах;
  • тимчасово непридатний — із повторним оглядом після лікування;
  • придатний до військової служби.
