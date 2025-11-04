З якими хворобами не можуть мобілізувати
В Україні оновили правила подачі документів на відстрочку. Відтепер військовозобов’язані можуть звертатися не лише до ТЦК, а й через ЦНАП, що суттєво спрощує процедуру.
Остаточне рішення про придатність ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) з урахуванням тяжкості захворювання, а не лише самого діагнозу. Про це повідомляє OBOZ.UA.
Перелік хвороб, з якими не мобілізують
Відповідно до наказу Міністерства оборони № 402, непридатними до служби можуть бути визнані чоловіки з такими захворюваннями:
- бактеріальні та вірусні інфекції центральної нервової системи, шкіри, кишківника;
- туберкульоз;
- важкі форми гепатиту;
- інфекції статевої системи, ВІЛ і СНІД;
- онкологічні захворювання з метастазами;
- анемія та інші хвороби крові;
- цукровий діабет;
- порушення роботи щитоподібної залози;
- важкі психічні розлади, алкоголізм, наркозалежність;
- менінгіт, енцефаліт, епілепсія з частими нападами;
- глаукома, важкі хвороби очей, що призводять до втрати зору;
- хронічний отит та інші недуги вуха;
- серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонія 2 стадії;
- бронхіальна астма, хронічні хвороби легень;
- серйозні патології травної системи, печінки, нирок, грижі;
- захворювання опорно-рухового апарату, у тому числі хребта, суглобів, кісток;
- ампутації, деформації кінцівок, плоскостопість;
- важкі хвороби шкіри, вроджені вади розвитку, наслідки операцій чи травм.
Навіть за наявності діагнозу остаточне рішення ухвалює ВЛК. Комісія оцінює ступінь тяжкості захворювання і може визнати особу повністю або частково непридатною, тимчасово непридатною, чи придатною до служби.
Як оформити відстрочку
З листопада 2025 року документи на відстрочку можна подати не лише через територіальні центри комплектування, а й у будь-якому ЦНАПі. Далі співробітники центру самостійно передають інформацію до військкомату.
Після проходження ВЛК громадянин може отримати один із таких статусів:
- непридатний до служби;
- обмежено придатний — служба лише в тилових підрозділах;
- тимчасово непридатний — із повторним оглядом після лікування;
- придатний до військової служби.
