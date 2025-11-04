З якими хворобами не можуть мобілізувати Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

В Україні оновили правила подачі документів на відстрочку. Відтепер військовозобов’язані можуть звертатися не лише до ТЦК, а й через ЦНАП, що суттєво спрощує процедуру.

Остаточне рішення про придатність ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) з урахуванням тяжкості захворювання, а не лише самого діагнозу. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Перелік хвороб, з якими не мобілізують

Відповідно до наказу Міністерства оборони № 402, непридатними до служби можуть бути визнані чоловіки з такими захворюваннями:

бактеріальні та вірусні інфекції центральної нервової системи, шкіри, кишківника;

туберкульоз;

важкі форми гепатиту;

інфекції статевої системи, ВІЛ і СНІД;

онкологічні захворювання з метастазами;

анемія та інші хвороби крові;

цукровий діабет;

порушення роботи щитоподібної залози;

важкі психічні розлади, алкоголізм, наркозалежність;

менінгіт, енцефаліт, епілепсія з частими нападами;

глаукома, важкі хвороби очей, що призводять до втрати зору;

хронічний отит та інші недуги вуха;

серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонія 2 стадії;

бронхіальна астма, хронічні хвороби легень;

серйозні патології травної системи, печінки, нирок, грижі;

захворювання опорно-рухового апарату, у тому числі хребта, суглобів, кісток;

ампутації, деформації кінцівок, плоскостопість;

важкі хвороби шкіри, вроджені вади розвитку, наслідки операцій чи травм.

Навіть за наявності діагнозу остаточне рішення ухвалює ВЛК. Комісія оцінює ступінь тяжкості захворювання і може визнати особу повністю або частково непридатною, тимчасово непридатною, чи придатною до служби.

Як оформити відстрочку

З листопада 2025 року документи на відстрочку можна подати не лише через територіальні центри комплектування, а й у будь-якому ЦНАПі. Далі співробітники центру самостійно передають інформацію до військкомату.

Після проходження ВЛК громадянин може отримати один із таких статусів:

непридатний до служби;

обмежено придатний — служба лише в тилових підрозділах;

тимчасово непридатний — із повторним оглядом після лікування;

придатний до військової служби.

