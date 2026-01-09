Які проблеми вирішить новий Трудовий кодекс Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Які проблеми вирішить новий Трудовий кодекс

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

Про це розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак в подкасті «Що з економікою?».

За її словами, сьогодні близько 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Частина з них працює неофіційно, а значна частина не працює взагалі. У тому числі йдеться і про молодь, жінок з доглядовими обовʼязками, людей зі спецпенсіями, людей з інвалідністю.

«Перша велика проблема на ринку праці — це виключеність. І коли ми говоримо, наприклад, про інклюзію на ринку праці, то ми звикли говорити про інклюзивність лише щодо людей з інвалідністю. Але, насправді, інклюзія — це дати можливість тим, хто сьогодні ще не працює, знайти своє місце на ринку праці», — пояснює заступниця міністра.

Вона наголошує, що з кожною з незайнятих груп потрібно працювати по-різному.

Одна з складових, яку пропонує новий Трудовий кодекс стосується жінок або чоловіків, які доглядають за дітьми.

«Жінка, яка працює, доглядає за дитиною і хоче працювати, може працювати і може обирати одну з трьох форм — дистанційну, гібридну чи офлайн-зайнятість. Також прибираються дуже застарілі, часто трохи абсурдні норми, які, наприклад, обмежують права жінок їздити у відрядження. Зараз за законодавством, якщо твоїй дитині до трьох років, роботодавець фактично не може запропонувати тобі поїхати у закордонне відрядження. А жінка, можливо, хотіла б поїхати, але їй такого права не дають», — розповіла Марчак.

Ще одна проблема на ринку праці — це невідповідність навичок шукачів роботи до реальних потреб ринку. Через це Україна суттєво відстає за обсягом створеного продукту за одиницю часу.

Новий Трудовий кодекс має відповідати стратегії зайнятості, системі профорієнтації, перекваліфікації та сучасним форматам роботи.

«Одна з проблем, чому у нас молодь часто вибирає нерелевантні спеціальності для навчання, — це нерозуміння того, скільки взагалі буде складати твоя фінансова винагорода залежно від того, яку професію ти обереш. Грубо кажучи, що піти працювати слюсарем — це дає тобі потенційно набагато вищі доходи, ніж якщо ти підеш працювати бухгалтером. І тому нам потрібно побудувати модель, коли ми ще на етапі навчання в школі даємо дітям, школярам, можливість зрозуміти, що таке кожна спеціальність і який рівень доходу в майбутньому вона може дати після навчання», — пояснила чиновниця.

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці. Що змінює документ:

кодекс закріплює вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і сприяти детінізації зайнятості;

кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев’яти. Документ регулює сучасні формати зайнятості, зокрема дистанційну та надомну роботу, а також роботу з нефіксованим робочим часом;

електронні документи у сфері трудових відносин прирівнюються до паперових;

запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної зарплати, відповідно до стандартів ЄС. Мінімальний рівень визначатиметься як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд;

кодекс закріплює право працівників з дітьми на гнучкі форми зайнятості, зокрема дистанційну роботу та роботу вдома;

передбачено впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок;

проєкт кодексу вводить учнівський трудовий договір, який має забезпечити безпечне поєднання навчання та першого місця роботи.

