Як ринок таксі планують вивести із «тіні»

Сфера таксі в Україні переважно працює «в тіні», тому в Міністерстві розвитку громад та територій працюють над оновленням законодавства про регулювання цього ринку.

Про це розповів директор транспортної компанії «Трансфлот» Віктор Федосюк.

За оцінками Мінрозвитку, близько 90% ринку перебуває у «тіні».

Також близько 200 000 водіїв зареєстровані на цифрових платформах.

Питання легалізації «таксистів» знову на столі

«Ще у 2019-му я був у групі, яка намагалася адаптувати закон до реалій ринку. Ми хотіли легалізувати водіїв, що працюють через платформи (в том числі тих, хто підвозить пасажирів періодично, у вільний час). Але тоді депутатам було „не на часі“ — мовляв, ринок дрібний, грошей там немає, є першочергові завдання, та й „старожили“ ринку активно були проти змін», — написав Федосюк.

Експерт нагадав, що однією з вимог Міжнародного валютного фонду є прийняття змін до Податкового кодексу щодо автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи. Нововведення стосуватимуться водіїв таксі (Bolt, Uklon, Uber). Це впроваджується для підвищення прозорості доходів та контролю за оподаткуванням діяльності на цифрових сервісах.

Тож, як наголосив Федосюк, саме тому питання легалізації «таксистів» знову на порядку денному.

Що пропонують

Федосюк також назвав головні інновації, які запропонувало Мінрозвитку.

Відомство пропонує ввести нову категорію для фізичних осіб, які працюють виключно через платформи - «самозайнятий автомобільний перевізник».

Також вводиться офіційне поняття «оператор платформи», які перевіряють та контролюють водіїв, платять податки за них. Крім того, планується створити реєстр таких операторів.

Водночас ліцензії на таксі та нерегулярні перевезення на замовлення скасовуються. Замість цього перевізники (юридичні особи та ФОП) працюватимуть за декларативним принципом, подаючи повідомлення про початок діяльності в «Укртрансбезпеку».

Сертифікат водія стане обов’язковий для всіх: і для самозайнятих, і для ФОПів, і для найманих водіїв.

