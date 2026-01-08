0 800 307 555
Чи потрібно ФОПам зберігати банківські виписки за рік — пояснення

Особисті фінанси
Фізичним особам — підприємцям необхідно зберігати банківські виписки за рік. Це підтверджують експерти профільного порталу 7eminar.

У якому форматі зберігати виписку

Експерти зазначають, що банківську виписку дозволено зберігати в електронному вигляді. Роздруковування документа не є обов’язковим, якщо виписка збережена належним чином.
Рекомендовано завантажувати виписку у двох форматах:
  • у форматі PDF із печаткою банку;
  • у форматі Excel.
За практикою податкових перевірок, податківці зазвичай просять надати банківську виписку саме у форматі Excel, оскільки з таким файлом зручніше працювати та аналізувати рух коштів.
Водночас виписка у форматі PDF із печаткою банку використовується для підтвердження достовірності даних.
Виписка є підтвердженням суми коштів, що були отримані на рахунок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року змінився порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого або сплаченого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску для окремих категорій податкових агентів.
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
За матеріалами:
Finance.ua
ФОП
