Чи потрібно ФОПам зберігати банківські виписки за рік — пояснення Сьогодні 18:20 — Особисті фінанси

Чи потрібно ФОПам зберігати банківські виписки за рік — пояснення

Фізичним особам — підприємцям необхідно зберігати банківські виписки за рік. Це підтверджують експерти профільного порталу 7eminar.

У якому форматі зберігати виписку

Експерти зазначають, що банківську виписку дозволено зберігати в електронному вигляді. Роздруковування документа не є обов’язковим, якщо виписка збережена належним чином.

Рекомендовано завантажувати виписку у двох форматах:

у форматі PDF із печаткою банку;

у форматі Excel.

За практикою податкових перевірок, податківці зазвичай просять надати банківську виписку саме у форматі Excel, оскільки з таким файлом зручніше працювати та аналізувати рух коштів.

Водночас виписка у форматі PDF із печаткою банку використовується для підтвердження достовірності даних.

Виписка є підтвердженням суми коштів, що були отримані на рахунок.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року змінився порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого або сплаченого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску для окремих категорій податкових агентів.

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.