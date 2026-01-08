0 800 307 555
Укрзалізниця оновила всі графіки руху поїздів

«Укрзалізниця» оновила всі графіки руху поїздів, за якими перевезення здійснюватимуться вже з 22 січня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Продаж квитків на поїзди з відправленням з 22 січня відкрилися сьогодні, 8 січня. При цьому квитки надходитимуть у продаж поступово, зокрема близько 70% внутрішніх рейсів доступні в застосунку УЗ з 08:00, усі міжнародні — з 09:00, решта — до кінця дня.
Зазначається, що 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди курсуватимуть за зміненим розкладом. Це дозволить компанії здійснити необхідні безпекові коригування та мінімізувати затримки на фастівській ділянці, пошкодженій внаслідок ворожих атак, де наразі тривають відновлювальні роботи.
«Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
За його словами, фахівці компанії виконали роботу з оновлення графіків у стислі строки, а саме за сім днів, тоді як за європейською практикою на це відводиться до п’яти місяців. Очікується, що завдяки змінам рівень вчасних прибуттів поїздів сягне 91%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення. У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.
Finance.ua
