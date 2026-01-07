Укрзалізниця запускає платний Wi-Fi у поїздах
Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Де це працюватиме
У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.
- 10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та — в разі необхідності — відправити термінові повідомлення.
- А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб — без будь-яких обмежень по швидкості.
- Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.
«Ми знаємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку в дорозі — написати рідним, побратимам, попрацювати, показати дітям мультфільм або просто не випадати з контексту світових новин. Саме тому ми в тестовому режимі обладнали один із флагманських поїздів Укрзалізниці доступом до Wi-Fi», — зазгачили в УЗ.
Як це працює
Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці і довело свою працездатність у непростих українських умовах. Вагони «Гуцульщини» обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ.
Що далі
Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. Також нагадаємо, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів «інтерсіті+».
