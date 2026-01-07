0 800 307 555
Укрзалізниця запускає платний Wi-Fi у поїздах

Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення.
Про це йдеться у повідомленні компанії.

Де це працюватиме

У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.
  • 10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та — в разі необхідності — відправити термінові повідомлення.
  • А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб — без будь-яких обмежень по швидкості.
  • Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.
«Ми знаємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку в дорозі — написати рідним, побратимам, попрацювати, показати дітям мультфільм або просто не випадати з контексту світових новин. Саме тому ми в тестовому режимі обладнали один із флагманських поїздів Укрзалізниці доступом до Wi-Fi», — зазгачили в УЗ.

Як це працює

Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці і довело свою працездатність у непростих українських умовах. Вагони «Гуцульщини» обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ.
Що далі

Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. Також нагадаємо, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів «інтерсіті+».
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Payment systems