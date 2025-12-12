З 14 грудня Укрзалізниця змінює графік поїздів
З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів, зокрема для регіональних, приміських та міських рейсів.
Серед нововведень — розширення мережі подорожей за допомогою регіональних рейсів. УЗ запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:
1. Львів — Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:
- № 808/807 Львів — Ворохта 10:51 — 14:19
- № 808/807 Ворохта — Львів 16:38 — 20:26
- № 810/809 Львів — Ворохта 15:51 — 20:20
- № 810/809 Ворохта — Львів 06:10 — 10:07
2. Львів — Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України:
- № 840 Львів — Ковель 05:20 — 08:42
- № 841 Ковель — Львів 09:42 — 13:07
- № 842 Львів — Ковель 14:10 — 17:33
- № 843 Ковель — Львів 18:33 — 22:00
3. Житомир — Київ — Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді
- № 856 Житомир 6:43, Київ
09:03—09:10, Конотоп 12:32
- № 855 Конотоп 14:00, Київ
17:33—17:42, Житомир 19:55
Зміни у русі Київської міської електрички
Також УЗ відновлює рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінює графік Київської кільцевої електрички.
- Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу.
- Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня: https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/
- В УЗ кажуть, що це дозволить краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.
Також тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації.
Зміни приміського руху
Частково зазнають змін графіки, де цього просили пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.
Крім того, з важливого — всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.
Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу — https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
«У наступному році ще більше працюватимемо над цифровізацією приміського руху: над новими можливостями застосунку УЗ та поширенням терміналів самообслуговування. Створюємо максимально зручний та безпечний сервіс для пасажирів» , — йдеться у повідомленні УЗ.
Раніше ми повідомляли, що серед планів УЗ на 2026 рік — продовження модернізації рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах.
