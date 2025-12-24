Укрзалізниця запускає додаткові рейси Kyiv City Express: розклад Сьогодні 13:40 — Особисті фінанси

У Києві в години пік тимчасово запустять тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі. Це дозволить скоротити інтервал руху поїздів до 15 хвилин у ранкові та вечірні години.

Про це повідомила пресслужба Київської кільцевої електрички Kyiv City Express від АТ «Укрзалізниці».

Коли курсуватимуть додаткові рейси

Експеримент проводитимуть у години пік з 24 по 26 грудня, а також з 29 по 31 грудня. Шатли курсуватимуть вранці та ввечері разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички як додаткові рейси.

У компанії кажуть, що в пікові години шатли дозволять зробити інтервали між поїздами 15 хвилин, щоб поїздки між лівим і правим берегами стали швидшими та зручнішими. Такі рейси також актуальні в періоди підвищеної небезпеки, коли попит на Київську кільцеву електричку зростає в середньому у 3 рази.

Додаткові рейси в загальному розкладі позначатимуть літерою «Д», що означає «додаткові»

Розклад руху шатлів

Дарниця — Видубичі:

6:31 — 6:41;

7:31 — 7:41;

8:31 — 8:41;

9:31 — 9:41;

16:16 — 16:26;

17:31 — 17:41;

18:31 — 18:41.

Видубичі — Дарниця:

7:02 — 7:12;

8:02 — 8:12;

9:02 — 9:12;

15:52 — 16:02;

17:02 — 17:12;

18:05 — 18:15;

19:02 — 19:12.

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів шатлів здійснюватиметься з 3 колії.

Інфографіка: Укрзалізниця

