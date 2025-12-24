0 800 307 555
Укрзалізниця запускає додаткові рейси Kyiv City Express: розклад

У Києві в години пік тимчасово запустять тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі. Це дозволить скоротити інтервал руху поїздів до 15 хвилин у ранкові та вечірні години.
Про це повідомила пресслужба Київської кільцевої електрички Kyiv City Express від АТ «Укрзалізниці».

Коли курсуватимуть додаткові рейси

Експеримент проводитимуть у години пік з 24 по 26 грудня, а також з 29 по 31 грудня. Шатли курсуватимуть вранці та ввечері разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички як додаткові рейси.
У компанії кажуть, що в пікові години шатли дозволять зробити інтервали між поїздами 15 хвилин, щоб поїздки між лівим і правим берегами стали швидшими та зручнішими. Такі рейси також актуальні в періоди підвищеної небезпеки, коли попит на Київську кільцеву електричку зростає в середньому у 3 рази.
Додаткові рейси в загальному розкладі позначатимуть літерою «Д», що означає «додаткові»

Розклад руху шатлів

Дарниця — Видубичі:
  • 6:31 — 6:41;
  • 7:31 — 7:41;
  • 8:31 — 8:41;
  • 9:31 — 9:41;
  • 16:16 — 16:26;
  • 17:31 — 17:41;
  • 18:31 — 18:41.
Видубичі — Дарниця:
  • 7:02 — 7:12;
  • 8:02 — 8:12;
  • 9:02 — 9:12;
  • 15:52 — 16:02;
  • 17:02 — 17:12;
  • 18:05 — 18:15;
  • 19:02 — 19:12.
На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів шатлів здійснюватиметься з 3 колії.
Інфографіка: Укрзалізниця
Інфографіка: Укрзалізниця
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів, зокрема для регіональних, приміських та міських рейсів. Серед нововведень — розширення мережі подорожей за допомогою регіональних рейсів. УЗ запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни.
За матеріалами:
Finance.ua
