0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом

Особисті фінанси
67
У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом
У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом
У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно забезпечувати себе житлом.
Про це пише видання NOS.
За словами Кайзер, Нідерланди наблизилися до меж можливостей у питанні забезпечення притулком. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою й доходом самі орендували житло, наприклад у родичів, або просили допомоги в роботодавця.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Вона відкинула припущення, що це надто сувора вимога до людей, які тікали від війни. «Вони все одно отримують тут захист», — зазначила Кайзер. Водночас вона пояснила, що змусити українців самостійно шукати житло не може, адже згідно з європейськими домовленостями вони мають право на притулок і освіту.
Міністр підкреслила, що жінки з дітьми продовжуватимуть отримувати місця в притулках. Крім того, уряд Нідерландів планує заохочувати українців, які приїхали через інші країни ЄС, повертатися туди.
Видання зазначає, що Нідерландські муніципалітети нині мають близько 97 тисяч ліжко-місць для українців, і всі вони заповнені. Щомісяця до країни прибувають ще сотні людей. У серпні було зафіксовано рекорд — 435 новоприбулих українців звернулися до Червоного Хреста.
Читайте також
Нагадаємо, раніше ми вже писали, що муніципалітети Нідерландів б’ють на сполох через нестачу місць для українських переселенців. Центри розміщення вже кілька місяців працюють на повну і дедалі частіше відмовляють у прийомі. Асоціація нідерландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію «критичною» та закликає уряд діяти.
З жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок. Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems