У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом
У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно забезпечувати себе житлом.
Про це пише видання NOS.
За словами Кайзер, Нідерланди наблизилися до меж можливостей у питанні забезпечення притулком. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою й доходом самі орендували житло, наприклад у родичів, або просили допомоги в роботодавця.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Вона відкинула припущення, що це надто сувора вимога до людей, які тікали від війни. «Вони все одно отримують тут захист», — зазначила Кайзер. Водночас вона пояснила, що змусити українців самостійно шукати житло не може, адже згідно з європейськими домовленостями вони мають право на притулок і освіту.
Міністр підкреслила, що жінки з дітьми продовжуватимуть отримувати місця в притулках. Крім того, уряд Нідерландів планує заохочувати українців, які приїхали через інші країни ЄС, повертатися туди.
Видання зазначає, що Нідерландські муніципалітети нині мають близько 97 тисяч ліжко-місць для українців, і всі вони заповнені. Щомісяця до країни прибувають ще сотні людей. У серпні було зафіксовано рекорд — 435 новоприбулих українців звернулися до Червоного Хреста.
Нагадаємо, раніше ми вже писали, що муніципалітети Нідерландів б’ють на сполох через нестачу місць для українських переселенців. Центри розміщення вже кілька місяців працюють на повну і дедалі частіше відмовляють у прийомі. Асоціація нідерландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію «критичною» та закликає уряд діяти.
З жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок. Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.
Поділитися новиною
Також за темою
У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом
«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців
Київстар підніме вартість кількох тарифів (ціна)
Як змінився ринок IT для джунів: вакансій менше, вимоги вищі
Частину коштів на субсидії уряд спрямує на виплати пенсій
Надходження від військового збору зросли у 4 рази