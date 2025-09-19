У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом

У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно забезпечувати себе житлом.

Про це пише видання NOS.

За словами Кайзер, Нідерланди наблизилися до меж можливостей у питанні забезпечення притулком. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою й доходом самі орендували житло, наприклад у родичів, або просили допомоги в роботодавця.

Вона відкинула припущення, що це надто сувора вимога до людей, які тікали від війни. «Вони все одно отримують тут захист», — зазначила Кайзер. Водночас вона пояснила, що змусити українців самостійно шукати житло не може, адже згідно з європейськими домовленостями вони мають право на притулок і освіту.

Міністр підкреслила, що жінки з дітьми продовжуватимуть отримувати місця в притулках. Крім того, уряд Нідерландів планує заохочувати українців, які приїхали через інші країни ЄС, повертатися туди.

Видання зазначає, що Нідерландські муніципалітети нині мають близько 97 тисяч ліжко-місць для українців, і всі вони заповнені. Щомісяця до країни прибувають ще сотні людей. У серпні було зафіксовано рекорд — 435 новоприбулих українців звернулися до Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше ми вже писали , що муніципалітети Нідерландів б’ють на сполох через нестачу місць для українських переселенців. Центри розміщення вже кілька місяців працюють на повну і дедалі частіше відмовляють у прийомі. Асоціація нідерландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію «критичною» та закликає уряд діяти.

З жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок. Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.

