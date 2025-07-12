У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть

Світ
48
У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть
У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть
З жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок.
Про це повідомила міністерка у справах притулку та міграції Мона Кейзер, передає RTL.
Читайте також
Як зазначає міністерка, перегляд розміру особистого внеску покриватиме витрати на комунальні послуги — газ, воду та електроенергію.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Також Кейзер зауважила, що метою підвищення є зменшення нерівності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

Скільки тепер платитимуть українці

Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.
Читайте також
Для сімей з двома неповнолітніми дітьми внесок зросте до 488 євро, залежно від їхньої ситуації.
У випадку, якщо сімʼя проживає у притулку, який організовує харчування, доведеться сплачувати ще 252 євро додатково.
Отже, загальні місячні витрати сімʼї з двома дітьми можуть сягнути 933 євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Нідерландські муніципалітети вимушені були відмовляти українцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems