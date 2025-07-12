У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть — Finance.ua

У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть Сьогодні 13:03 — Світ

У Нідерландах удвічі зросте внесок за проживання для українських біженців: скільки платитимуть

З жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок.

Про це повідомила міністерка у справах притулку та міграції Мона Кейзер, передає RTL.

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Як зазначає міністерка, перегляд розміру особистого внеску покриватиме витрати на комунальні послуги — газ, воду та електроенергію.

Також Кейзер зауважила, що метою підвищення є зменшення нерівності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

Скільки тепер платитимуть українці

Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.

Для сімей з двома неповнолітніми дітьми внесок зросте до 488 євро, залежно від їхньої ситуації.

У випадку, якщо сімʼя проживає у притулку, який організовує харчування, доведеться сплачувати ще 252 євро додатково.

Отже, загальні місячні витрати сімʼї з двома дітьми можуть сягнути 933 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Нідерландські муніципалітети вимушені були відмовляти українцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

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