У Нідерландах переповнені притулки — українським біженцям відмовляють у прихистку Сьогодні 10:48 — Особисті фінанси

У Нідерландах переповнені притулки — українським біженцям відмовляють у прихистку

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

Про це повідомляє NOS

«Нідерландські муніципалітети через брак місць для розміщення змушені відмовляти українським біженцям», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені. Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG) нещодавно надіслала стурбований лист прем’єр-міністру Нідерландів, а мерії чотирьох найбільших міст звернулися до Міністерства у справах притулку та міграції з проханням вжити заходів щодо ситуації. Рада у справах біженців Нідерландів та муніципалітет Амстердама також б’ють на сполох.

«Цього тижня в Амстердамі ми були змушені відмовити десяткам людей, які залишилися без даху над головою, як і тижнем раніше», — каже радник амстердамського муніципалітету Рутгер Гроот Вассінк, який займається соціальними питаннями та питанням біженців.

«Неможливо направити їх до інших міст, оскільки по всій країні зараз доступно менше 35 місць, а рівень заповнюваності становить 99,8 відсотка», — зазначив він.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців.

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Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.

Муніципалітети звернулися до Палати представників, зазначивши, що вони відчувають «мало підтримки від уряду» і критикують занадто низьку компенсацію за розміщення. Це призводить до того, що «місцеві органи влади з побоюванням ставляться до організації додаткових місць для розміщення», — зазначає Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG).

Очікується, що через нестабільну геополітичну ситуацію кількість українців у Нідерландах зростатиме.

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Українці, які втекли від війни в своїй країні, підпадають під Європейську директиву тимчасового захисту (RTB) і мають право на житло та освіту в Нідерландах. Ця програма діє до 4 березня 2026 року. Муніципалітети повинні забезпечити місця для розміщення відповідно до їхніх можливостей і розміру, отримуючи кошти за кожного біженця.

Зараз більше ніж 27 000 зареєстрованих українців в Нідерландах не перебувають у муніципальних центрах для біженців; вони орендують житло або живуть у друзів чи приймаючих сім’ях.

На початку року уряд зменшив компенсацію за розміщення біженців із 61 до 44 євро на день. За даними чотирьох найбільших міст Нідерландів (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага), реальні витрати на одну особу коливаються між 55 і 60 євро на день.

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Для Гааги це означає щорічний дефіцит у 4 мільйони євро. «Таким чином уряд свідомо та незаконно порушує домовленості щодо належного фінансування муніципалітетів», — зазначається у зверненні.

Червоний Хрест фіксує зростання кількості українських біженців, які звертаються за допомогою. У грудні та січні більше ніж 200 українців шукали допомоги в розміщенні, а в лютому їхня кількість зросла до 400. Організація може надавати тимчасові місця в готелях на максимум три ночі, але це не є довгостроковим вирішенням проблеми.

Палата представників планує провести дебати щодо ситуації з розміщенням українських біженців.

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