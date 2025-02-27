Нідерланди за три роки покарали щонайменше 70 компаній за обхід санкцій проти рф — Finance.ua

Нідерланди за три роки покарали щонайменше 70 компаній за обхід санкцій проти рф Сьогодні 05:45 — Світ

Нідерланди за останні три роки притягнули до відповідальності щонайменше 70 компаній та осіб за звинуваченням у порушенні санкцій, введених ЄС проти рф через повномасштабну війну росії в Україні.

Про це повідомляє Algemeen Dagblad

«Нідерланди за останні три роки покарали щонайменше 70 компаній та осіб за порушення санкцій проти росії. Крім того, наразі ще 40 справ перебувають на стадії розгляду», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен мікрочип, який не потрапив до росії, — це зменшення кількості загиблих в Україні.

Як пише видання, служба фіскальної розвідки та розслідувань порушила 30 справ. У шести з них суди вже винесли вироки, які передбачають штрафи та ув’язнення на строк до 32 місяців. Інші справи перебувають на стадії розслідування чи розгляду.

Крім того, 80 справ порушила митниця. З них 64 були врегульовані за згодою сторін зі штрафом у розмірі від 500 до 200 тис. євро.

Точну кількість притягнутих до відповідальності та оштрафованих влада назвати не змогла, оскільки в одній справі може бути задіяно кілька компаній та фізичних осіб.

Укрінформ За матеріалами:

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