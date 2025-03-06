З березня українські авто в Нідерландах повинні мати нідерландські номерні знаки — Finance.ua

З березня українські авто в Нідерландах повинні мати нідерландські номерні знаки Сьогодні 06:30 — Особисті фінанси

З березня українські авто в Нідерландах повинні мати нідерландські номерні знаки

З 4 березня 2025 року в Нідерландах українські автомобілі повинні бути зареєстровані з нідерландськими номерними знаками.

Про це повідомляє Податкова служба Нідерландів.

«До 4 березня 2025 року українські транспортні засоби мають пройти реєстрацію та отримати нідерландські номерні знаки», — йдеться в офіційному повідомленні.

Транспортний засіб повинен бути зареєстрований з нідерландськими номерними знаками не пізніше за цю дату. З цього моменту також необхідно сплачувати податок на транспортні засоби.

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Після 4 березня штрафи не будуть накладатися автоматично, якщо власник транспортного засобу не встигне переоформити автомобіль. Однак ця дата є крайнім терміном для завершення реєстрації.

Крім того, усі автомобілі в Нідерландах повинні бути застраховані в місцевих страхових компаніях, а також пройти технічний огляд у Нідерландах.

Податок на авто

Сума податку, яку українці повинні сплатити, залежить від транспортного засобу. Розмір можна розрахувати суму на сайті belastingdienst.nl/mrb-berekenen

«Ми надішлемо вам повідомлення, коли ваш транспортний засіб отримає нідерландські номерні знаки», — повідомили в Податковій службі.

Інструкція з реєстрації автомобіля:

Подаєте заяву на звільнення від податку на легкові автомобілі та мотоцикли (BPM) через форму на сайті Податкової служби. Після цього ви отримаєте підтвердження. Записуєтесь на технічний огляд в RDW. Необхідно мати техпаспорт, документ, що посвідчує особу, сертифікат відповідності (не обов’язково, але бажано) та документ, що підтверджує звільнення від BPM. Подаєте декларацію BPM до Податкової служби за допомогою спеціальної форми. Після обробки вашої декларації RDW реєструє транспортний засіб. Замовляєте номерні знаки. Адреси, де це можна зробити, доступні на сайті. Оформляєте обов’язкове страхування транспортного засобу. Якщо вашому автомобілю більше 3 років (для бензинових — більше 4 років) і ви не отримали звіт про технічний огляд від RDW, записуєтесь на обов’язковий технічний огляд в один із сертифікованих автосервісів RDW. Після реєстрації в RDW ви отримаєте рахунок за податок на транспортні засоби (MRB). Через кілька тижнів ви також отримаєте форму для автоматичного списання цього податку. Відразу після реєстрації сплачуватимете податок на транспортний засіб відповідно до отриманих рахунків.

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