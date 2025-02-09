У Нідерландах зростає кількість працевлаштованих українців — Finance.ua

У Нідерландах зростає кількість працевлаштованих українців Сьогодні 11:09 — Світ

У Нідерландах зростає кількість працевлаштованих українців

Більшість українців, які мігрували до Нідерландів через російське повномасштабне вторгнення, змогли працевлаштуватися. У країні мають роботу 6 із 10 українських біженців.

Про це повідомляє Центральне статистичне бюро (CBS).

Яка кількість українських біженців має роботу в Нідерландах

Зазначається, що українські громадяни все частіше працевлаштовуються в Нідерландах.

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Станом на 1 листопада 2024 року в країні працювали 59% з понад 92 тисяч українців віком від 15 до 65 років. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 55%.

Українці мають право працювати без додаткових дозволів, що відрізняє їх від інших шукачів притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні.

Ким працюють українці в Нідерландах

Найчастіше працевлаштовуються особи віком 25−45 років, причому чоловіки й жінки працюють приблизно однаково часто.

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Більшість українців працювали як тимчасові працівники (38%), за викликом (24%) або мали інші тимчасові трудові договори (29%).

Більш ніж половина працювали повний день (35 годин або більше на тиждень): 53%; 15% працювали 30−35 годин.

Більшість українців працювали в галузі ділових послуг (50%). До цієї галузі відносяться агентства тимчасового працевлаштування. Окрім ділових послуг, досить велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Протягом 2022 і 2023 років зменшувалась частка тих, хто працював як тимчасовий працівник і/або в галузі ділових послуг.

У 2024 році цей показник залишався стабільним. Однак збільшилась частка тих, хто мав безстроковий трудовий договір, з 5% у листопаді 2023 року до 9% через рік.

Нагадаємо, Європейський суд визнав допустимою вимогу щодо інтеграції для осіб, які набули у Нідерландах статусу біженця, водночас штрафи у разі нескладення інтеграційного іспиту можуть бути накладені лише у виняткових випадках.

Укрінформ За матеріалами:

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