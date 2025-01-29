Чи влаштуються біженці на роботу після повернення в Україну: прогноз Держзайнятості — Finance.ua

Чи влаштуються біженці на роботу після повернення в Україну: прогноз Держзайнятості Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Чи влаштуються біженці на роботу після повернення в Україну: прогноз Держзайнятості

Після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

За її словами, після завершення війни, за рахунок демобілізації та повернення частини громадян України з-за кордону, суттєво зросте пропозиція робочої сили.

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«Але значна кількість шукачів роботи буде мати тривалу професійну перерву і потребуватиме відновлення професійних вмінь та навичок. Тому проблема безробіття залишиться актуальною і після війни. Але Служба зайнятості все це розуміє та аналізує, тому і реагуємо, не стоїмо на місці, змінюємо підходи та стратегію», — сказала Жовтяк.

Вона зазначила, що Держслужба зайнятості переходить в цифру, і цей процес динамічний.

«Ми орієнтовані на людину, на роботодавця і на їх запит, потребу і можливості. Застосовуємо нову модель рекрутингу. Суть в тому, що ми вийшли на вільний ринок праці й тепер до пошуку залучаємо всі сторони процесу: і кандидатів на роботу, і роботодавців. Все на основі індивідуальних потреб і запитів», — пояснила директор Служби зайнятості.

Як розповіла Жовтяк, було створено інформаційний ресурс «Єдине вікно послуг». Це платформа, що об’єднала партнерів Служби зайнятості у роботі з ВПО, ветеранами та ветеранками, а також людьми з інвалідністю. Наразі вона охоплює майже 600 неурядових організацій із понад 500 угодами про співпрацю.

«Є й інші можливості, про які вже з вами говорили: гранти, навчання, компенсації роботодавцям. Це все, що дає можливість повертатися на ринок праці, бути економічно активними, створювати нові робочі місця або розвивати вже діючий бізнес, залучати та повертати до ринку праці ветеранів і ветеранок, осіб з інвалідністю, ВПО. Ми працюємо для всіх, хто хоче працювати й шукає роботу», — зазначила вона.

За словами Жовтяк, Державна служба зайнятості вже зараз може організовувати для українців за кордоном онлайн консультації, онлайн співбесіди щодо працевлаштування в Україні, щодо можливостей на ринку праці.

Вона додала, що українські біженці за кордоном можуть шукати роботу самостійно. Але Служба зайнятості хоче запропонувати українцям ще кращий сервіс.

«Повернення людей, безумовно, залежить не лише від сервісів Служби зайнятості. Але ми якраз одна з тих інституцій, яка має сприяти поверненню. Ми всі маємо робити все від нас залежне для повернення громадян. І люди повертатимуться з різних причин. Зокрема, багато українців не можуть повноцінно розвиватися професійно за кордоном», — зазначила директор Служби.

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