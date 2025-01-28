Де було найбільше пропозицій роботи (найбільш високооплачувані вакансії) — Finance.ua

Де було найбільше пропозицій роботи (найбільш високооплачувані вакансії) Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Де було найбільше пропозицій роботи (найбільш високооплачувані вакансії)

У 2024 році рівно третину вакансій (33,33%) склали пропозиції роботи у столиці та Київській області.

Це констатується у дослідженні щодо результатів ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua , пише interfax.

Згідно з опублікованими даними , по 8% усіх пропозицій передбачали роботу у Львівській і Дніпропетровській областях, а також віддалено.

Де найбільше вакансій

Серед компаній, найбільшу кількість вакансій у 2024 році розмістила мережа ритейлерський магазинів «Фора» — більше 3,96 тис. пропозицій роботи.

На другому місці — мережа мультимаркетів «Аврора» — 3,5 тис.

На третьому — мережа ритейлерських магазинів «АТБ» (майже 3,49 тис. вакансій).

Топ-5 за кількістю вакансій закриває мережа супермаркетів «Сільпо» (3,2 тис. пропозицій роботи) і компанія «Нова пошта» (3,15 тис. вакансій).

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Далі за кількістю вакансій першість має мережа магазинів Eva, АО КБ «ПриватБанк»,"Аптека АНЦ", торговельна мережа Novus, «МХП», «Укрпошта», мережа магазинів «Prostor», Imperia HR, RetailGroup, мережа магазинів будівельних інструментів та обладнання «Dnipro-M», мережа АЗС «OKKO», аптека «Подорожник», мережа АЗС «WOG», DTEK, «Аптека 911».

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Найбільш високооплачуваною вакансією виявилась пропозиці для рієлтор, що спеціалізується на елітній нерухомості за кордоном: роботодавець пропонував від 450 тис. грн до 650 тис. грн на місяць.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, переважна більшість компаній у 2024 році була зорієнтована на збереженні команди у повному обсязі, про що говорять 68,5% опитаних роботодавців. Проте серед пересічних українців шириться страх залишитися без роботи. Про це йдеться в дослідженні «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік» компанії GRC.ua.

У 2025 році бізнес має плани зберегти команду в повному обсязі (52%) або ж розширити штат співробітників (22%). Проте наразі кожен п’ятий українець (22%) припускає, що його можуть скоротити.

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