22 відсотки українців припускають, що їх можуть скоротити — дослідження Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

22 відсотки українців припускають, що їх можуть скоротити — дослідження

Переважна більшість компаній у 2024 році була зорієнтована на збереженні команди у повному обсязі, про що говорять 68,5% опитаних роботодавців. Проте серед пересічних українців шириться страх залишитися без роботи.

Про це йдеться в дослідженні «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік» компанії GRC.ua.

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У 2025 році бізнес має плани зберегти команду в повному обсязі (52%) або ж розширити штат співробітників (22%). Проте наразі кожен п’ятий українець (22%) припускає, що його можуть скоротити.

У 2024 році бізнес продовжив своє відновлення після кризи, спричиненої початком повномасштабної війни. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 86% компаній. Це на 6% більше, ніж рік тому. Ще 12% компаній працюють частково, але планують поновити роботу.

Набір персоналу

Переважна більшість організацій (88%) у році, що минув, здійснювала набір персоналу. З них 59% компаній наймала працівників на всі напрямки бізнесу. Ця тенденція може зберегтися і у наступному році. Про плани наймати персонал у 2025 році висловились 92% організацій.

Прогнози

Однак співробітники налаштовані не так позитивно. За рік збільшилася кількість тих спеціалістів, хто боїться скорочень у компанії у найближчі півроку. Це озвучив кожен п’ятий фахівець (22%) на противагу минулорічним показникам, коли боялися скорочень 17% опитаних працівників.

Роботодавці одноголосно заявляють про дефіцит кадрів та проблеми із закриттям вакансій, шукачі роботи, як і раніше, стикаються з великим переліком проблем при працевлаштуванні. Термін роботи залишився незмінним. На працевлаштування українці витрачають в середньому 3−6 місяців.

Нагадаємо, 82,8% підприємств не планують змін, разом з тим частка тих, хто хоче наймати працівників, скоротилась — з 14,1% у листопаді до 11,8% у грудні, а також тих, хто планує звільнення — з 6,8% попереднього місяця до 5,4% останнього місяця зими.

Збільшилась частка підприємств, які планують відправити працівників у вимушені відпустки — із 4,2% до 10,3%.

Гострота кадрової проблеми трохи зменшилась. Про складність пошуку кваліфікованих працівників у грудні заявили 51,6% опитаних після 55,5% у листопаді. Некваліфікований персонал важко знайти для 34,8% бізнесів проти 38,9% попереднього місяця.

Довідка Finance.ua:

На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні. Про це розповіли в «OLX Робота». Зазначається, що у 2022 році на платформі OLX було опубліковано 1164 вакансій для людей зі статусом УБД. У 2023 році — 23 838, станом на грудень 2024 року — 44 352 вакансії.

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