ТОП-3 проблеми для ведення бізнесу в грудні 2024 року — думки експертів Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

ТОП-3 проблеми для ведення бізнесу в грудні 2024 року — думки експертів

Підприємці четвертий місяць поспіль виділяють брак робочої сили як одну з топ-3 проблем для ведення бізнесу, у грудні 2024 року ця перешкода знову очолила рейтинг.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), пише Інтерфакс.

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«Порівняно із попереднім місяцем відбулись незначні зміни: про те, що небезпечно працювати, говорили 55% у грудні після 54% у листопаді. Тобто показник тримається на рівні багатьох попередніх місяців. З весни минулого року більше половини бізнесу стабільно вказує на цю проблему», — каже старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Опція «небезпечно працювати» посіла друге місце серед проблем ведення бізнесу, дадали в ІЕД.

Бізнес-перешкода, яка завершує трійку лідерів, змінилась. У грудні на третє місце вийшли перебої з електро-, водо- або теплопостачанням з показником 51%, а зростання цін на сировину, матеріали і товари опустилось на четверту сходинку з показником 42%.

У грудні підприємства незначно покращили виробничі показники, а їхні очікування залишилися позитивними та стабільними.

Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА), як і у листопаді, знаходився на позначці 0,16.

Зазначається, що частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, зросла із 40% у листопаді до 42% у грудні, а частка тих, хто працює на 100% потужності, збільшилась — з 10% до 11%.

«Загалом 53% опитаних працюють на повну або майже повну потужність. Для ситуації третього року війни цей показник демонструє сталість і адаптивність бізнесу», вважає директор ІЕД Оксана Кузяків.

Що стосується агрегованого показника перспектив промисловості (АППП), який враховує виробничі очікування, оцінку запасів готової продукції і портфеля замовлень, то він не суттєво зменшився до 0,07 порівняно із 0,08 в листопаді, але цей негативний тренд є стійким.

Він підтверджується зростанням невизначеності бізнесу у тримісячній перспективі, зокрема, серед експортерів у грудні вже 18,9% компаній не змогли оцінити свої короткострокові перспективи після показника в 12,4% у листопаді. В той же час більшість підприємців — 80,9% - не планують скорочення у дворічній перспективі.

Ринок праці

Що стосується ринку праці, то 82,8% підприємств не планують змін, разом з тим частка тих, хто хоче наймати працівників, скоротилась — з 14,1% у листопаді до 11,8% у грудні, а також тих, хто планує звільнення — з 6,8% попереднього місяця до 5,4% останнього місяця зими.

Збільшилась частка підприємств, які планують відправити працівників у вимушені відпустки — із 4,2% до 10,3%.

Гострота кадрової проблеми трохи зменшилась. Про складність пошуку кваліфікованих працівників у грудні заявили 51,6% опитаних після 55,5% у листопаді. Некваліфікований персонал важко знайти для 34,8% бізнесів проти 38,9% попереднього місяця.

За словами Кузяків, це може бути пов’язано із планами підприємств до зростання, бо коли вони не планують збільшення виробництва, додаткова робоча сила не потрібна.

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