Робота для ветеранів: які вакансії та зарплати їм пропонують — Finance.ua

Робота для ветеранів: які вакансії та зарплати їм пропонують Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Робота для ветеранів: які вакансії та зарплати їм пропонують

На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні.

Про це розповіли в «OLX Робота».

Зазначається, що у 2022 році на платформі OLX було опубліковано 1164 вакансій для людей зі статусом УБД. У 2023 році — 23 838, станом на грудень 2024 року — 44 352 вакансії.

«Загалом з’являється все більше пропозицій, в яких роботодавці активно відмічають, що відкриті до найму ветеранів. Це продиктовано кількома факторами: соціальною відповідальністю, дефіцитом кваліфікованих кадрів на ринку праці, більш суттєвим приверненням уваги щодо теми реінтеграції ветеранів», — кажуть аналітики.

Також варто врахувати, що ще не відбулось масового повернення ветеранів на ринок праці. З демобілізованих багато хто ще проходить реабілітацію за станом здоров’я, або ще не почали пошук роботи. Однак за даними дослідження OLX Робота, 12% з тих ветеранів, котрі почали пошук роботи, стикнулися з труднощами.

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Найбільше вакансій для ветеранів пропонують у сфері ритейлу, на виробництві, у сфері охорони та безпеки, логістики (водіїв та вантажників) а також на будівництві (різноробів та будівельників).

Найбільшу зарплату пропонують у сфері будівництва — від 30 до 40 тис. грн, залежно від регіону та для водіїв — від 25 до 35 тис. грн. Найменше отримують в сфері охорони та безпеки — від 10 до 15 тис. грн.

Заходи підтримки працевлаштування ветеранів

На думку фахівців, для сприяння працевлаштуванню ветеранів в Україні необхідний комплексний підхід, який враховуватиме специфічні потреби, виклики та можливості цієї категорії громадян. Державні та роботодавчі ініціативи повинні сприяти реінтеграції ветеранів у суспільство, забезпечувати їхню економічну незалежність і водночас використовувати їхній унікальний досвід для розвитку економіки.

Якими можуть бути державні заходи:

Професійна адаптація та перекваліфікація

Військовий досвід ветеранів часто не має прямого застосування у цивільній економіці. І завданням держави є створення програми перекваліфікації, які враховують потреби ринку праці: наприклад, роботи в технічних спеціальностях, на виробництві, курси по професіях з опцією віддаленої роботи тощо. Звісно, такі програми для ветеранів мають бути безкоштовними або субсидованими, із залученням грантів від міжнародних партнерів. Саме тому роль держави як гаранта тут дуже важлива. Зокрема Міністерство у справах ветеранів України активно працює над програмами переходу від військової служби до цивільного життя. Наприклад, йдеться про підтримку психологічної та фізичної адаптації, професійного навчання та реабілітації. Однак поки що їм ще бракує системності.

Фінансові стимули для роботодавців

Запровадження пільг для компаній, які працевлаштовують ветеранів: податкові знижки, субсидії на оплату праці. Це може заохотити бізнес активно наймати ветеранів. Зокрема згідно з дослідженням OLX Робота, саме фінансові стимули та податкові пільги є № 1 серед факторів, які назвали як роботодавці, так і ветерани як такі, що можуть посприяти більш активному працевлаштуванню осіб-УБД.

Для багатьох ветеранів повернення до цивільного життя пов’язане з посттравматичними стресовими розладами (ПТСР) та іншими психологічними проблемами. Розширення мережі реабілітаційних центрів та впровадження програм психотерапевтичної допомоги можуть сприяти їхньому успішному працевлаштуванню.

Також це є важливим фактором і для роботодавців. Адже брак інформації, часто нерозуміння, чого очікувати (і чи потрібно взагалі чогось очікувати) від взаємодії з ветераном/ветеранкою стає неусвідомленим бар’єром для роботодавців щодо працевлаштування осіб-УБД.

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Необхідні заходи з боку роботодавців:

Гнучкі умови праці

Роботодавці можуть запроваджувати гнучкий графік роботи або можливість дистанційної праці для ветеранів, які потребують часу для адаптації або лікування.

Менторські програми

У багатьох випадках ветерани потребують супроводу в перші місяці роботи. Призначення наставника в колективі допоможе новому працівнику швидше інтегруватися у робочий процес.

Навчання на робочому місці

Багато ветеранів мають лідерські якості, стресостійкість і дисциплінованість. Роботодавці можуть організовувати внутрішні програми навчання для розвитку професійних навичок, що підходять до специфіки компанії.

Корпоративна культура підтримки

Створення сприятливої атмосфери для ветеранів, зокрема через організацію заходів, які підвищують обізнаність співробітників про їхні потреби, може допомогти у формуванні довірливих стосунків.

Загалом, за даними OLX, роботодавці відкриті до працевлаштування ветеранів та ветеранок, про що свідчить збільшення кількості пропозицій для цієї категорії населення на ринку.

«Водночас є ряд проблем, що потребують вирішення. Мова йде про безбар’єрність: багато місць праці не відповідають потребам ветеранів з інвалідністю, оскільки роботодавці не завжди готові змінювати умови роботи. А також гнучкість графіку: ветерани потребують гнучкого графіка через фізичні обмеження, але більшість компаній неохоче йдуть на поступки», — повідомили фахівці.

УНІАН За матеріалами:

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