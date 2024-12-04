Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу — Finance.ua

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Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу

Казна та Політика
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Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу
Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу
Після ухвалення законопроєкту про ветеранське підприємництво, ветеранам, які бажають запустити власну справу, значно спростять доступ до фінансування і відповідних грантів. Програми підтримки ветеранського бізнесу будуть проводитись на трьох рівнях — державному, регіональному і місцевому.
Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
За її словами, законопроєкт про ветеранське підприємництво — № 10 258, нещодавно ухвалений у першому читанні, почали готувати ще у 2022 році і його мета — максимально спростити умови для запуску і ведення ветеранами своєї підприємницької діяльності.
«Після перемоги України кількість ветеранів і членів ветеранських родин може зрости до 5 млн людей. І наше завдання — не просто їх пожиттєве фінансове утримання, а умови, які дозволять як максимально ефективно інтегруватися у мирне життя. Цьому значно сприятиме законодавство, яке пропише умови і правила ведення ветеранського бізнесу», — наголосила Шуляк.
Мета законопроєкту № 10 258 — передбачити на законодавчому рівні механізми, за якими ветеранські бізнеси матимуть спрощений доступ до державного фінансування і грантів на ведення підприємницької діяльності. Згідно з документом, будуть передбачені програми на кшталт «єПідтримки», «єРоботи», і програми «5−7-9» для всіх інших бізнесів, які вже ефективно працюють.
«Вони будуть максимально адаптовані під ветеранські спільноти. Звичайно, це будуть програми регіонального рівня, де на рівні обласних бюджетів будуть закладатися відповідні кошти. І звичайно, це програми, які будуть безпосередньо стосуватися місцевого рівня. Тому що в громадах, де буде розвиватись ветеранське підприємництво, будуть боротися за те, щоб ветеранський бізнес розвивався в них», — пояснила Шуляк.
За її словами, ветеранська спільнота — це дуже креативні люди, які використовують різні інноваційні підходи для впровадження того чи іншого виду діяльності. Тому це все буде в плюс і в розвиток цієї громади
При цьому парламенарка уточнила, що відповідні програми передбачені на всіх трьох рівнях — державному, регіональному і місцевому. І це, на її думку, абсолютно правильно. Якщо говорити про державну програму «5−7-9», яка працює для різних підприємств в Україні, то держава на центральному рівні компенсує відповідні відсотки, а обласні і місцеві програми також мають можливість компенсувати відсотки, додала Шуляк.
«До речі, є підприємства, які за кредитами сплачують „нуль“ саме за цією програмою, тому що йде компенсація на всіх трьох рівнях. І тут для підтримки ветеранського підприємства буде застосований також такий механізм», — резюмувала Шуляк.
За матеріалами:
РБК-Україна
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