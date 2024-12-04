Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу — Finance.ua

Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу

Після ухвалення законопроєкту про ветеранське підприємництво, ветеранам, які бажають запустити власну справу, значно спростять доступ до фінансування і відповідних грантів. Програми підтримки ветеранського бізнесу будуть проводитись на трьох рівнях — державному, регіональному і місцевому.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, законопроєкт про ветеранське підприємництво — № 10 258, нещодавно ухвалений у першому читанні, почали готувати ще у 2022 році і його мета — максимально спростити умови для запуску і ведення ветеранами своєї підприємницької діяльності.

«Після перемоги України кількість ветеранів і членів ветеранських родин може зрости до 5 млн людей. І наше завдання — не просто їх пожиттєве фінансове утримання, а умови, які дозволять як максимально ефективно інтегруватися у мирне життя. Цьому значно сприятиме законодавство, яке пропише умови і правила ведення ветеранського бізнесу», — наголосила Шуляк.

Мета законопроєкту № 10 258 — передбачити на законодавчому рівні механізми, за якими ветеранські бізнеси матимуть спрощений доступ до державного фінансування і грантів на ведення підприємницької діяльності. Згідно з документом, будуть передбачені програми на кшталт «єПідтримки», «єРоботи», і програми «5−7-9» для всіх інших бізнесів, які вже ефективно працюють.

«Вони будуть максимально адаптовані під ветеранські спільноти. Звичайно, це будуть програми регіонального рівня, де на рівні обласних бюджетів будуть закладатися відповідні кошти. І звичайно, це програми, які будуть безпосередньо стосуватися місцевого рівня. Тому що в громадах, де буде розвиватись ветеранське підприємництво, будуть боротися за те, щоб ветеранський бізнес розвивався в них», — пояснила Шуляк.

За її словами, ветеранська спільнота — це дуже креативні люди, які використовують різні інноваційні підходи для впровадження того чи іншого виду діяльності. Тому це все буде в плюс і в розвиток цієї громади

При цьому парламенарка уточнила, що відповідні програми передбачені на всіх трьох рівнях — державному, регіональному і місцевому. І це, на її думку, абсолютно правильно. Якщо говорити про державну програму «5−7-9», яка працює для різних підприємств в Україні, то держава на центральному рівні компенсує відповідні відсотки, а обласні і місцеві програми також мають можливість компенсувати відсотки, додала Шуляк.

«До речі, є підприємства, які за кредитами сплачують „нуль“ саме за цією програмою, тому що йде компенсація на всіх трьох рівнях. І тут для підтримки ветеранського підприємства буде застосований також такий механізм», — резюмувала Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.