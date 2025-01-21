Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження) — Finance.ua

Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження)
У 2024 році на Work.ua було розміщено 8 вакансій, де кандидатові готові платити 500 000 гривень на місяць. Які навички роботодавці готові оплачувати так щедро?
Про це йдеться в дослідженні work.ua.
Дохід від 450 000 до 650 000 грн на місяць обіцяли рієлтору, що спеціалізується на елітній нерухомості за кордоном.
Від кандидата очікували вищу освіту в галузі нерухомості, бізнесу або маркетингу, досвід роботи в сегменті елітної нерухомості від 5 років, відмінне знання міжнародного ринку та вільне володіння англійською.
До 600 000 грн пропонували фахівцю на вакансію Senior Smart Contract Engineer. Роботодавець шукав кандидата, що матиме 4 роки досвіду в розробці програмного забезпечення, щонайменше 2 роки досвіду роботи з проєктами на основі блокчейну, а також критичне мислення і допитливий розум.
Серед вакансій-лідерів за рівнем зарплатні були дві пропозиції для медіабаєрів.
Тут вимоги лояльніші: від 6 місяців до 1 року досвіду роботи з Facebook Ads. Також понад 500 000 грн заробітку пропонували на вакансію Blockchain Developer, Full-stack developer, керівника служби безпеки.
Вибрати депозит
Нагадаємо, незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами. Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в інтерв’ю DOU.
«Загалом світова економіка доволі стабільна, вона росте і не може якось негативно впливати на українську ІТ-галузь. Водночас війна впливає на те, як сприймають Україну на Заході. Потенційні клієнти оцінюють ризики, повʼязані з безпековою ситуацією, мобілізацією співробітників, перебоями електропостачання. Їхні висновки часто перебільшені, але такою є стандартна західна корпоративна бюрократія», — зазначив економіст.
Довідка Finance.ua:
- Початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Про це повідомляє DOU. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.
- Крім технічних навичок, у вакансіях здебільшого є вимога знати англійську мову. Початківцям переважно вистачає рівня від A2 до B2, залежно від компанії та обов’язків спеціаліста. Загалом на зарплату джуніорів не впливає рівень знання англійської мови.
Поділитися новиною