Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження) — Finance.ua
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Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження)

Особисті фінанси
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Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження)
Де заробити пів мільйона гривень на місяць (дослідження)
У 2024 році на Work.ua було розміщено 8 вакансій, де кандидатові готові платити 500 000 гривень на місяць. Які навички роботодавці готові оплачувати так щедро?
Про це йдеться в дослідженні work.ua.
Дохід від 450 000 до 650 000 грн на місяць обіцяли рієлтору, що спеціалізується на елітній нерухомості за кордоном.
Від кандидата очікували вищу освіту в галузі нерухомості, бізнесу або маркетингу, досвід роботи в сегменті елітної нерухомості від 5 років, відмінне знання міжнародного ринку та вільне володіння англійською.
До 600 000 грн пропонували фахівцю на вакансію Senior Smart Contract Engineer. Роботодавець шукав кандидата, що матиме 4 роки досвіду в розробці програмного забезпечення, щонайменше 2 роки досвіду роботи з проєктами на основі блокчейну, а також критичне мислення і допитливий розум.
Серед вакансій-лідерів за рівнем зарплатні були дві пропозиції для медіабаєрів.
Тут вимоги лояльніші: від 6 місяців до 1 року досвіду роботи з Facebook Ads. Також понад 500 000 грн заробітку пропонували на вакансію Blockchain Developer, Full-stack developer, керівника служби безпеки.

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Нагадаємо, незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами. Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в інтерв’ю DOU.
«Загалом світова економіка доволі стабільна, вона росте і не може якось негативно впливати на українську ІТ-галузь. Водночас війна впливає на те, як сприймають Україну на Заході. Потенційні клієнти оцінюють ризики, повʼязані з безпековою ситуацією, мобілізацією співробітників, перебоями електропостачання. Їхні висновки часто перебільшені, але такою є стандартна західна корпоративна бюрократія», — зазначив економіст.
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Довідка Finance.ua:

  • Початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Про це повідомляє DOU. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.
  • Крім технічних навичок, у вакансіях здебільшого є вимога знати англійську мову. Початківцям переважно вистачає рівня від A2 до B2, залежно від компанії та обов’язків спеціаліста. Загалом на зарплату джуніорів не впливає рівень знання англійської мови.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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