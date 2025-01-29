Де в Україні найбільший дефіцит кадрів (професії) — Finance.ua

Де в Україні найбільший дефіцит кадрів (професії) Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Де в Україні найбільший дефіцит кадрів (професії)

Найбільший дефіцит кадрів в Україні серед кваліфікованих робітників. Це такі професії, як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

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«Сьогодні ситуація на ринку праці залишається складною. До повномасштабного вторгнення на ринку була нестача вакансій, наразі — проблема дефіциту кадрів. Тобто зараз час працівника», — сказала вона.

За її словами, практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів. «І ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових», — додала чиновниця.

За оцінкою Держслужби зайнятості, найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості.

«Вочевидь, у період післявоєнного відновлення ситуація загостриться. Вже зараз Міністерство економіки оцінює дефіцит робочої сили у найближчі 10 років на рівні 4,5 млн осіб», — повідомила Жовтяк.

Тенденції

Директор Державної служби зайнятості зазначила, що аналогічна тенденція була і до повномасштабного вторгнення.

«Це так зване структурне безробіття. Але воно загострилося з початком війни. Так, після тимчасової окупації росією територій Донецької та Луганської областей значна частина місцевих жителів, серед яких багато працівників шахт, виїхали в інші регіони країни, де просто немає потреби в таких спеціалістах.

Причини безробіття

На її думку, причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії. Вони роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними.

«Нещодавно спілкувалась зі спільнотою дизайнерів. І вони говорять, що українці не хочуть працювати, наприклад швачками. Це відбувається через упевненість, що в цій сфері платять дуже невеликі гроші. Насправді реальні зарплати швачок набагато вищі. А, наприклад, електрозварникам пропонують зарплату до 100 тисяч гривень, а операторам верстатів з числовим програмним управлінням — до 120 тисяч гривень на місяць», — розповіла Жовтяк.

За її словами, після війни буде відновлення економіки та відбудова територій, зокрема після деокупації.

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«Отже, ми потребуватимемо людей насамперед у сфері будівництва та відновлення житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водопостачання, газопостачання. Також потребуватиме розвитку сфера охорони здоров’я. Зростатиме потреба у молодшому медичному персоналі, а також працівниках соціальної сфери», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

В Україні є близько 2 мільйонів безробітних, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Ця ситуація свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці.

Першопричиною такої ситуації є проблеми із професійною освітою, зокрема з підготовкою на робітничі спеціальності. Зараз спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Наприклад, зараз логістичні компанії змушені відкривати курси для жінок з навчання керуванню вантажним транспортом.

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