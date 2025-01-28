Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони) — Finance.ua

Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)

Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року зафіксовані уПро це пише Кадровик.

Тут середній рівень становить 17−18 тисяч гривень.

Сфери. Найменше наразі платять у сферах освіти, культури та адміністративної діяльності, де зарплати не перевищують 19 тисяч гривень.

Українці активно шукають роботу з конкурентними зарплатами, проте рівень оплати суттєво залежить від декількох факторів, зокрема:

економічного розвитку регіону;

попиту на певні професії;

кваліфікації працівників.

Середня зарплатня у 21−22 тисячі гривень свідчить про те, що є як високооплачувані сфери (наприклад, IT чи медицина), так і галузі з мінімальною оплатою праці.

Найменше наразі платять у таких областях:

Чернівецька область — 17 000 грн;

Тернопільська область — 17 500 грн;

Хмельницька область — 18 000 грн;

Волинська область — 18 200 грн;

Житомирська область — 18 500 грн.

Ці регіони зазвичай мають меншу кількість високооплачуваних вакансій через низький рівень індустріального розвитку або обмежену кількість великих підприємств.

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Галузі з найменшими середніми зарплатами:

освіта, наука — 17 914 грн: незважаючи на важливість професій у даній сфері, рівень оплати залишається низьким через недостатнє державне фінансування;

культура, музика, шоу-бізнес — 18 557 грн: ця галузь має високий рівень конкуренції, а більшість працівників працюють неповний робочий день;

секретаріат, діловодство, адміністративно-господарська діяльність — 19 093 грн: попит на ці професії є стабільним, але зарплати залишаються на низькому рівні через обмежений набір обов’язків;

фінанси, банківська справа — 19 949 грн: середній рівень оплати відображає різницю між зарплатами керівників і працівників середньої ланки;

бухгалтерія, аудит — 19 984 грн: невеликі підприємства пропонують мінімальні зарплати через економію бюджету.

Раніше економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив , що в Україні є близько 2 мільйонів безробітних людей, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці.

Ця ситуація, за словами Пендзина, свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці. Першопричиною такої ситуації він називає проблеми із професійною освітою, зокрема з підготовкою на робітничі спеціальності.

Зараз спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Наприклад, зараз логістичні компанії змушені відкривати курси для жінок з навчання керуванню вантажним транспортом.

Довідка Finance.ua:

В Україні, навіть у період воєнного стану, продовжують діяти положення закону «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю. Роботодавці зобов’язані вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

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