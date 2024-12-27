ТОП-7 причин, чому робота нас втомлює — Finance.ua

ТОП-7 причин, чому робота нас втомлює Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

ТОП-7 причин, чому робота нас втомлює

Іноді навіть найпростіші завдання втомлюють і забирають багато сил. Це пов’язано не лише з фізичною напругою, але й з багатьма іншими факторами, які впливають на наше самопочуття.

Аналітики budni.robota.ua розказали про основні причини втоми на роботі.

Надмірне навантаження

Велика кількість завдань і відсутність належного відпочинку призводить до хронічної втоми, головного болю, напруги в м’язах тощо. Щоб уникнути цього, навчіться правильно розподіляти пріоритети, відмовлятися від зайвих завдань і відпочивати (навіть 5−10 хвилин буде достатньо).

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Нестача спілкування

Відсутність відкритої комунікації та недостатня взаємодія з колегами призводять до відчуття ізоляції, яка може викликати безініціативність, зниження мотивації, апатію та навіть стрес.

Щоб запобігти цьому, ініціюйте обговорення різних тем (навіть якщо вони не стосуються роботи), проводьте час з колегами під час обідніх перерв, обмінюйтеся ідеями у неформальній атмосфері тощо. Такі ініціативи допоможуть налагодити зв’язок із колективом і покращити ваше самопочуття.

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Невідповідність роботи особистим цінностям

Інколи ми відчуваємо втому не через саму роботу, а через її невідповідність власним цінностям і переконанням. Такий дисонанс згодом може призвести до серйозніших проблем: погіршення якості життя, зниження продуктивності, підвищення тривожності тощо.

Щоб уникнути цього, постарайтеся знайти хоча б кілька аспектів у своїй роботі, які відповідають вашим переконанням (наприклад, можливість працювати дружній в команді, допомагати іншим тощо). Якщо це неможливо, задумайтеся про зміну роботи.

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Надмірний перфекціонізм

Прагнення до ідеалу часто виснажує більше, ніж будь-яка фізична робота. У цій гонитві ми встановлюємо недосяжні стандарти, які підривають самооцінку, підвищують тривожність і заважають відчути радість навіть від значних досягнень.

Щоб не потрапити в цю пастку, навчіться приймати реальність такою, якою вона є. Помиляйтеся, радійте маленьким успіхам і ніколи не знецінюйте свої зусилля.

Проблеми в особистому житті

Конфлікти в сімʼї, розлучення, втрата близької людини тощо несуть негативні емоції. Це відображається, зокрема, і на роботі: знижується продуктивність, виникають труднощі у виконанні рутинних завдань, погіршуються стосунки з колегами.

Щоб вийти з цього стану, не бійтеся просити підтримки у друзів, членів сімʼї чи навіть колег, а також знайдіть альтернативні способи емоційного відновлення (прогулянки на свіжому повітрі, медитації, похід у спортзал тощо).

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Нестача сну

Через насичений графік і стрес інколи важко дотримуватися нормального режиму сну. А чим менше ми відпочиваємо вночі, тим гірше зосереджуємося на повсякденних справах вдень. А це послаблює імунітет і підвищує ризик розвитку різних захворювань: серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, депресія тощо.

Необхідність постійного навчання

Технології розвиваються так стрімко, що вимоги до працівників змінюються ледь не щодня. Щоб залишатися конкурентоспроможними, доводиться швидко освоювати нові програми, методи та інструменти, які знадобляться в роботі. Проте інтенсивне навчання без належної організації та відпочинку може виснажувати.

Щоб уникнути перевтоми та ефективно засвоювати нову інформацію, визначайте пріоритети та обирайте лише ті курси чи тренінги, які важливі для вас.

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