Робота на свята: чи будуть доплачувати українцям у 2024 році — Finance.ua

Робота на свята: чи будуть доплачувати українцям у 2024 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Робота на свята: чи будуть доплачувати українцям у 2024 році, freepik

Зазвичай святкові та неробочі дні мають особливі умови оплати, відповідно до Кодексу законів про працю. Оскільки Різдво та Новий рік цьогоріч припадають на будні дні, українці мали б додаткові вихідні або отримали б компенсацію за роботу на свята. Однак у 2024 році працівники можуть залишитись без традиційних бонусів.

Про це розповідають Новини.Live.

Згідно зі статтею 107 Кодексу законів про працю , робота у святковий чи неробочий день оплачуються подвійно:

для відряджених працівників — за подвоєними відрядними ставками;

для працівників, чия оплата залежить від годинних або денних ставок, — в розмірі подвійної ставки;

працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу. В розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. Оплата здійснюється за фактично відпрацьовані години у святкові або неробочі дні.

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Окрім подвійної оплати, працівники, які працюють у святковий день, можуть отримати додатковий вихідний день на їхній вибір, однак цей день не буде оплачуватися.

Однак закон, ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року, значно змінив трудове законодавство. Під час воєнного стану вводяться обмеження прав і свобод громадян, визначених Конституцією. Згідно з цим законом, всі святкові дні, які були прописані в Кодексі законів про працю, було скасовано.

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Через воєнний стан українці вже звикли, що додаткові вихідні на свята не надаються, навіть якщо свято припадає на вихідні. Тому третій рік поспіль українці відпочиватимуть лише у встановлені вихідні дні.

Цьогоріч Різдво та Новий рік, які припадають на 25 грудня (середа) та 1 січня (середа), в умовах воєнного стану будуть вважатись робочими днями. У мирний час це були б додаткові вихідні або можна було б розраховувати на доплату за роботу в ці дні. Однак війна продовжується, а тому ці дні залишаються робочими.

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