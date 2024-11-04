Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги

Особисті фінанси
105
Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги
Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги
Розміри доплат за суміщення професій або виконання обов’язків відсутнього працівника визначаються відповідно до умов, які прописані в колективному договорі.
Про це нагадує Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.
Зазначається, що згідно статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією чи посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.
Розміри доплат встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
Читайте також
Нагадаємо, за законодавством України передбачено різні види пенсій, кожен з яких передбачає певні вимоги до віку особи, тривалості страхового стажу та особливого статусу.
Що робити, коли не вистачає:
  1. Допрацювати необхідну кількість місяців/років.
  2. Докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.