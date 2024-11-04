Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги — Finance.ua

Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Чи має працівник право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги

Розміри доплат за суміщення професій або виконання обов’язків відсутнього працівника визначаються відповідно до умов, які прописані в колективному договорі.

Про це нагадує Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Зазначається, що згідно статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією чи посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.

Розміри доплат встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

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Нагадаємо, за законодавством України передбачено різні види пенсій, кожен з яких передбачає певні вимоги до віку особи, тривалості страхового стажу та особливого статусу.

Що робити, коли не вистачає:

Допрацювати необхідну кількість місяців/років. Докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

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