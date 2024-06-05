Що треба зробити, коли не вистачає страхового стажу — Finance.ua

Що треба зробити, коли не вистачає страхового стажу Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що треба зробити, коли не вистачає страхового стажу

За законодавством України передбачено різні види пенсій, кожен з яких передбачає певні вимоги до віку особи, тривалості страхового стажу та особливого статусу.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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При наявності цих вимог особа може звернутися до органу Пенсійного фонду України за призначенням пенсії.

Що робити, коли не вистачає

Допрацювати необхідну кількість місяців/років. Докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

Якщо особа офіційно не працювала в певні періоди з 01. 01.2004 року і не належала до категорії застрахованих осіб, то укласти договір про добровільну участь або докупити стаж можна.

За період до 2004 року купити стаж неможливо.

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Доплата

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди укладається за місцем проживання особи. Для цього необхідно звернутися до податкового органу з необхідним пакетом документів та надати:

заяву відповідної форми;

копію трудової книжки (за наявності);

виписку з системи персоніфікованого обліку (довідку ОК-5);

копію документа, що посвідчує особу.

Договір добровільної сплати єдиного внеску за поточні періоди укладається в електронній формі через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність сплати страхових внесків та їхній розмір.

3. Доплатити до мінімального страхового внеску за неповні місяці. Доплата здійснюється в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок (з 01.04.2024 — 1760 грн за місяць).

Доплата не здійснюється за місяці, у яких відсутні нарахування та сплата внесків.

зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грнн. За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705. Раніше ми писали , що Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року. Як свідчать дані відомства, середній розмір пенсії за кварталабо на 9,6% до 5 743,27 грнн. За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

Довідка Finance.ua:

Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн. «цивільних» пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах.

596 тисяч пенсіонерів силових відомств.

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

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