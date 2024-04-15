Середня пенсія в Україні зросла: скільки платили у квітні — Finance.ua

Середня пенсія в Україні зросла: скільки платили у квітні Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Середня пенсія в Україні зросла: скільки платили у квітні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року.

Як свідчать дані відомства, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грнн.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

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При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.

Індексація

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн. «громадянських» пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також зазначимо, що середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 грн. або на 16,5% до 5 385,25 грн. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

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