Як обчислити розмір пенсії за віком — Finance.ua

Як обчислити розмір пенсії за віком Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як обчислити розмір пенсії за віком

У Пенсійному фонді України показали , як обчислити розмір пенсії за віком у 2024 році.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при наявності права на призначення пенсії її розмір визначається:

П = Зп х Кс, де:

П — розмір пенсії, у гривнях;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою (відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Із 1 березня 2024 року пенсії для майже 10 млн пенсіонерів були проіндексовані з урахуванням коефіцієнта 1,0796. В середньому виплати по Україні зросли на 397,07 грн. Середній розмір пенсії після індексації становить 5 792,02 грн.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року призупинили виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не пройшли ідентифікацію. Відомо, що на Вінниччині ідентифікувались лише 50% від загальної кількості громадян із таким статусом.

Особи, які до 24.02.2022 року отримали статус ВПО, мусять періодично проходити фізичну ідентифікацію в «Ощадбанку». Таку процедуру не проводили на час дії карантинних заходів з 12 лютого 2020 року, однак з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину її відновили.

Довідка Finance.ua:

Пенсіонери можуть отримувати 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі прожитковий мінімум становить 2361 гривню, а це означає, що сума доплати становить 944,40 гривні.

Така норма діє відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та рішення уряду.

Це доплата за догляд. Виплати гарантовані для громадян, які:

досягли 80 років і більше;

самостійно проживають;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

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