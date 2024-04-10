ПФУ розповів, кому з пенсіонерів призупинили виплати — Finance.ua
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ПФУ розповів, кому з пенсіонерів призупинили виплати

Особисті фінанси
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ПФУ розповів, кому з пенсіонерів призупинили виплати
ПФУ розповів, кому з пенсіонерів призупинили виплати
З 1 квітня 2024 року призупинили виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не пройшли ідентифікацію. Відомо, що на Вінниччині ідентифікувались лише 50% від загальної кількості громадян із таким статусом.
Про це повідомив Пенсійний фонд України у Вінницькій області.

Хто не отримав пенсії

Там нагадали, що відповідна норма передбачена урядовою постановою від 27 грудня 2023 року № 1384 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 і від 8 серпня 2023 року № 837».
Згідно з нею, особи, які до 24.02.2022 року отримали статус ВПО, мусять періодично проходити фізичну ідентифікацію в «Ощадбанку». Таку процедуру не проводили на час дії карантинних заходів з 12 лютого 2020 року, однак з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину її відновили.
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У ПФУ зауважили, що станом на початок квітня у Вінницькій області пройшли ідентифікацію тільки 50% від 2965 зареєстрованих переселенців, які є отримувачами пенсійних виплат.
Решті пенсіонерів цієї категорії виплату грошей призупинили. Кошти таких громадян будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після чого їх всі виплатять.
«Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати», — пояснили у фонді.

Як пройти ідентифікацію

У ПФУ нагадали, що пройти ідентифікацію громадяни можуть у такі способи:
  • особисто, звернувшись у відділення «Ощадбанку» або у будь-який сервісний центр ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина);
  • через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням. Це можна зробити за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» (Дія ID);
  • за допомогою відеоконференцзв'язку в органі Пенсійного фонду;
  • в закордонній дипустанові України потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізособа жива, якщо пенсіонер-ВПО перебуває за кордоном.
Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) треба направити у терорган ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна переслати у сканованій формі через портал Пенсійного фонду з використанням засобів електронного підпису, додали у ПФУ.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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