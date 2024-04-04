Хто з пенсіонерів може додатково отримувати близько 1000 гривень доплати — Finance.ua

Хто з пенсіонерів може додатково отримувати близько 1000 гривень доплати Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Хто з пенсіонерів може додатково отримувати близько 1000 гривень доплати

Пенсіонери можуть отримувати 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі прожитковий мінімум становить 2361 гривню, а це означає, що сума доплати становить 944,40 гривні.

Така норма діє відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та рішення уряду

Це доплата за догляд. Виплати гарантовані для громадян, які:

досягли 80 років і більше;

самостійно проживають;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

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Останній пункт означає, що таку доплату зможуть отримувати лише пенсіонери за віком, якщо встановлено пенсію з інвалідності або інший вид пенсійної виплати, то надбавка на догляд не належить.

Також важливий момент — необхідне документальне підтвердження лікарів щодо необхідності постійного стороннього догляду.

Українцям, які досягли певного віку, встановлюють компенсаційні доплати. Так, пенсіонерам, які досягли 70 років, доплачують 300 гривень щомісяця. Пенсіонерам віком від 75 років нараховують 456 гривень, а пенсіонерам віком від 80 років — 570 гривень.

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Ця доплата нараховується у тому випадку, якщо ваша пенсія не вища за 10 340,35 гривень, якщо ви отримуєте більше, то надбавку за вік не виплачуватимуть.

Також важливий момент — це те, що доплати не підсумовуються, наприклад, у 79 років ви отримували щомісяця 456 гривень, при досягненні 80 років вам доплачуватимуть лише 114 гривень, а не 456+570 гривень.

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