Чи припиняють виплату пенсії у разі здійснення підприємницької діяльності - відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи припиняють виплату пенсії у разі здійснення підприємницької діяльності - відповідь ПФУ Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Чи припиняють виплату пенсії у разі здійснення підприємницької діяльності - відповідь ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило, чи припиняють виплату пенсії у разі здійснення підприємницької діяльності.

Приклад. До фахівців надійшло запитання: «Я отримую пенсію за вислугу років як працівник охорони здоров’я. Планую займатися медичною практикою та зареєструватися як фізична особа — підприємець. Чи припиниться мені виплата пенсії у разі здійснення мною підприємницької діяльності?»

Ні, виплата пенсії не припиниться.

Пунктом 2.4. постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22−1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що в разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Але відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, не передбачено право на пенсію за вислугу років фізичних осіб — підприємців, які займаються медичною практикою.

Отже, підстави для припинення виплати пенсії за вислугу років відсутні.

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