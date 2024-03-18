Із 1 березня пенсії зросли в середньому майже на 400 гривень — Finance.ua

Із 1 березня пенсії зросли в середньому майже на 400 гривень Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Із 1 березня пенсії зросли в середньому майже на 400 гривень

В Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Із 1 березня 2024 року пенсії для майже 10 млн пенсіонерів були проіндексовані з урахуванням коефіцієнта 1,0796. В середньому виплати по Україні зросли на 397,07 грн. Середній розмір пенсії після індексації становить 5 792,02 грн.

Наразі розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком 65+ становить 3 370,00 грн.

Мінімальні пенсійні виплати для пенсіонерів віком: старше 80 років — 3 370,00 грн, 70−80 років — 3 240,00 грн, до 70 років — 2 980,00 грн. У інших непрацюючих осіб мінімальна пенсія — 2 725,00 грн.

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Крім того, з 1 березня збільшено розміри мінімальних пенсій для непрацездатних осіб у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму із 2093 грн — до 2 361,00 грн.

Також пенсії перераховані для осіб з інвалідністю серед чорнобильців та учасників бойових дій.

Нагадаємо, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 650 тисяч працюючих пенсіонерів.

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