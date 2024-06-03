Пенсія: у кого з пенсіонерів виплати зростуть на 3250 гривень — Finance.ua

Пенсія: у кого з пенсіонерів виплати зростуть на 3250 гривень Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Пенсія: у кого з пенсіонерів виплати зростуть на 3250 гривень

У той час, як у червні працюючі пенсіонери, які мають право на перерахунок пенсії, отримають підвищені виплати, такожі деякі пенсіонери отримають додаткову грошову допомогу від Світової продовольчої програми ООН.

Це останній місяць дії відповідної програми підтримки, пише профільне видання «На пенсії».

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Програму ООН було продовжено у квітні на три місяці, тому, якщо її не продовжать знову, у липні виплат уже не буде.

Хто може отримати доплати до пенсії від ООН. Доплати до пенсій передбачені для пенсіонерів, які:

проживають у зоні активних або потенційних бойових дій згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

отримують пенсію в розмірі до 3250 гривень;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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Як отримати доплату до пенсії. Доплата до пенсії становить різницю між 3250 гривнями та фактичною пенсією. Для її отримання звертатися нікуди не потрібно — Пенсійний фонд автоматично нарахує виплати згідно зі своєю базою даних. Виплати будуть нараховані разом із пенсією та надійдуть або на банківську картку пенсіонера, або через поштове відділення.

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Довідка Finance.ua:

Кабмін вирішив проіндексувати пенсії з 1 березня на 8%.

З 1 квітня очікувався автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

За даними ПФ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. гривень, зменшилася до 26,84%,

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