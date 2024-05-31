Мінімальна пенсія у червні — Finance.ua

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Мінімальна пенсія у червні

Казна та Політика
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Мінімальна пенсія у червні
Мінімальна пенсія у червні
Збільшення мінімальної пенсії у червні не передбачається. Річ у тім, що розмір такої пенсійної виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А він встановлюється станом на 1 січня поточного року. У 2024 році він становить 2361 гривні.
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Однак, внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.
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Які мінімальні розміри пенсії для інших пенсіонерів

Водночас з 1 березня в Україні були встановлені нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів:
  • для пенсіонерів до 70 років з повним стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу: мінімальна пенсія встановлена на рівні 2980 гривень;
  • для пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років: мінімальна пенсія становить 3240 гривень;
  • для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 20/25 років: мінімальна пенсія складає 3 370 гривень;

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)

За матеріалами:
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