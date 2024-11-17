Робота у вихідні та святкові дні: в одній з країн Європи пропонують підвищити оплату праці — Finance.ua

Робота у вихідні та святкові дні: в одній з країн Європи пропонують підвищити оплату праці Вчора 18:24 — Світ

Робота у вихідні та святкові дні: в одній з країн Європи пропонують підвищити оплату праці

Члени Профспілкової Альтернативи запропонували збільшити оплату праці в 2,5 рази для працівників, які виконують свої обов’язки у святкові дні та комерційні неділі.

Про це пише inpoland.

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Ініціатива покликана забезпечити справедливу винагороду для тих, хто працює у той час, коли більшість відпочиває.

Що передувало

Профспілкова Альтернатива відреагувала на пропозицію уряду запровадити вихідний на Святвечір (24 грудня) та зазначила, що не варто «поспішно та навколішки писати регламент».

Представники організації зауважили, більшість підприємств вже затвердили графіки роботи на грудень, а сотні тисяч працівників будуть змушені працювати цього дня часто без значних надбавок.

Представники організації наголошують, що польські працівники й так працюють більше, ніж їхні колеги в інших країнах ЄС.

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На їхню думку, замість поспішних змін у законодавстві депутати мають зосередитися на створенні умов для справедливої оплати праці у святкові дні.

Вони вважають, що висока оплата праці могла б стати своєрідною компенсацією для людей, які працюють, коли інші відпочивають.

Нагадаємо, середня річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила 37 900 євро (приблизно 164 000 злотих).

За даними Євростату, середня річна зарплата у 2023 році у Польщі становила 18 054 євро (за курсом на 7 листопада 2024 року — 78 100,07 злотих). Це приблизно 6500 злотих на місяць.

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