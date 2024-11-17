Робота у вихідні та святкові дні: в одній з країн Європи пропонують підвищити оплату праці — Finance.ua

Робота у вихідні та святкові дні: в одній з країн Європи пропонують підвищити оплату праці
Члени Профспілкової Альтернативи запропонували збільшити оплату праці в 2,5 рази для працівників, які виконують свої обов’язки у святкові дні та комерційні неділі.
Про це пише inpoland.
Читайте також
Ініціатива покликана забезпечити справедливу винагороду для тих, хто працює у той час, коли більшість відпочиває.
Що передувало
Профспілкова Альтернатива відреагувала на пропозицію уряду запровадити вихідний на Святвечір (24 грудня) та зазначила, що не варто «поспішно та навколішки писати регламент».
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Представники організації зауважили, більшість підприємств вже затвердили графіки роботи на грудень, а сотні тисяч працівників будуть змушені працювати цього дня часто без значних надбавок.
Представники організації наголошують, що польські працівники й так працюють більше, ніж їхні колеги в інших країнах ЄС.
Читайте також
На їхню думку, замість поспішних змін у законодавстві депутати мають зосередитися на створенні умов для справедливої оплати праці у святкові дні.
Вони вважають, що висока оплата праці могла б стати своєрідною компенсацією для людей, які працюють, коли інші відпочивають.
Нагадаємо, середня річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила 37 900 євро (приблизно 164 000 злотих).
За даними Євростату, середня річна зарплата у 2023 році у Польщі становила 18 054 євро (за курсом на 7 листопада 2024 року — 78 100,07 злотих). Це приблизно 6500 злотих на місяць.
Поділитися новиною