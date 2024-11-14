Польща платитиме іноземцям за виїзд з країни — Finance.ua

Польща платитиме іноземцям за виїзд з країни Вчора 17:35 — Світ

Польща платитиме іноземцям за виїзд з країни

Незабаром уряд розглядатиме зміни до Закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину.

Про це пише inpoland.net.pl.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 2026 року. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму і Сенату.

Подібні рішення вже діють у Литві та Великій Британії:

влада Литви заохочує мігрантів повернутися на батьківщину сумою в тисячу євро,

британська влада пропонує більше — три тисячі фунтів.

Як пояснив Мацей Дущик, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, гроші можуть збільшити шанси того, що іноземці виявлять бажання добровільно повернутися до країни походження чи транзитної країни. Наразі не відомо, яку суму польський уряд готовий виділити на ці цілі.

На кого будуть розраховані виплати?

За словами заступника, мова йде, насамперед, про іноземців, які попросили міжнародного захисту в Польщі, але виїхали до іншої країни, а їх звідти повернули знову до Польщі.

Якщо такі іноземці походять з країни, перебування в якій є небезпечним для життя, польська влада не має права примусово їх вислати на батьківщину. Однак польська влада може дати їм гроші, щоб вони самостійно ухвалили рішення про повернення додому.

Дущик наголосив, що Польща не планує розширювати кількість центрів для біженців чи запроваджувати нові процедури примусової депортації. Він також анонсував запровадження нової електронної процедури подачі та розгляду заяв іноземців на проживання в Польщі.

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