У Польщі працюють над змінами для майбутніх водіїв — Finance.ua

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У Польщі працюють над змінами для майбутніх водіїв

Світ
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У Польщі працюють над змінами для майбутніх водіїв
У Польщі працюють над змінами для майбутніх водіїв
У Міністерстві інфраструктури розглядають спрощення практичної частини іспиту для водіїв, а саме скасування іспиту на маневровому майданчику.
Про це пише inpoland.net.pl.
У Польщі давно обговорюють норми, які б дозволили отримати водійське посвідчення з 17 років. Однак виявляється, що це може бути не єдиною зміною. З’явилася інформація, що Міністерство інфраструктури хоче акцентувати увагу на практичному іспиті з водіння, а точніше, на частині, яка проводиться на маневровому майданчику.
Ще 15 років тому Міжнародна комісія з підготовки та іспиту на отримання водійських прав (CIECA), зазначила, що завдання, які виконує кандидат у водії під час практичного іспиту на маневровому майданчику, не впливають на якість навичок водіння. В організації стверджують, що цей час краще витратити на «нормальну» їзду. У багатьох країнах Європейського Союзу такого іспиту вже немає, тому що він не є обов’язковим у ЄС.

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Автошколи мають час до 20 листопада надати свої пропозиції щодо доцільності використання даного іспиту саме в Польщі. Потім буде обрано найкращий варіант серед запропонованих. Міністерство рекомендувало взяти до уваги чинні норми таких країн, як Австрія, Чехія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Ірландія, Литва, Німеччина, Словаччина, Швеція, Італія, де іспит на майданчику маневрування не є обов’язковим.
За матеріалами:
Finance.ua
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