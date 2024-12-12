Робота з дому: найцікавіші віддалені вакансії грудня — Finance.ua

Робота з дому: найцікавіші віддалені вакансії грудня Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Робота з дому: найцікавіші віддалені вакансії грудня

Кількість компаній, які пропонують можливість працювати віддалено, продовжує зростати. Роботодавці наразі настільки гнучкі, що дають можливість співробітникам обирати — працювати віддалено чи відвідувати офіс.

Фахівці Robota.ua склали добірку таких пропозицій. Переходьте на вакансії, знайомтеся з умовами та обирайте зручний для себе формат роботи.

Дистанційний менеджер з обслуговування фізичних осіб в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Віддалено

Банк розглядає на посаду кандидатів з вищою освітою за економічним напрямом та досвідом роботи в продажах — від 1 року.

Майбутній працівник буде розвивати та сприяти якісному дистанційному супроводу персонального клієнтського портфеля фізичних осіб; здійснювати продаж банківських продуктів і задовольняти потреби клієнтів у банківських послугах; підвищувати рівень задоволеності обслуговування клієнтів.

Інженер технічної підтримки в Athletics

📍Віддалено

Торгова мережа з продажу товарів для спорту та туризму шукає фахівця у департамент інформаційних технологій. Портрет ідеального кандидата: вища технічна освіта; досвід роботи в техпідтримці користувачів — не менше 1-го року; досвід та знання встановлення та підтримки ОС Windows, ОС Linux, MS Office та стандартного ПЗ; базові знання мережевих протоколів і основ роботи з мережею (TCP/IP, DNS, DHCP), досвід фізичного монтажу, налаштувань телефонії; знання апаратної частини ПК, налаштування принтерів та іншого офісного периферійного обладнання; досвід роботи з торговим ІТ-обладнанням (каси, термопринтери, сканери/принтери ШК) — бажано.

Senior Category Manager (Prom.ua) в Evo

📍Київ/віддалено

Посада передбачає тісну співпрацю з командами розробки, маркетингу, модерації, комерційним департаментом. В перспективі — побудова власної команди під розвиток ввіреної категорії.

Для роботодавця важливі: досвід розвитку категорії/напряму у великому ритейлі (бажано — e-commerce), відповідальність за ріст конкретних метрик; управлінський досвід — керування міжфункціональними командами для досягнення цілей проєкту; глибоке розуміння інструментів онлайн-продажів, маркетплейсів, SEO, контент-стратегій та аналітики; вміння аналізувати ринок, дані продажів та поведінку клієнтів для прийняття обґрунтованих рішень.

Спеціаліст з контекстної реклами (Senior) у Rozetka

📍Віддалено/Київ

Інтернет-магазин шукає фахівця, в обов’язки якого входитиме: робота з рекламними акаунтами Google Ads, Meta Ads; розрахунок бюджетів для рекламних кампаній та джерел трафіку; контроль виконання бюджету; робота з підрядниками, постановка задач, контроль виконання КРІ, перемовини; створення, ведення, контроль рекламних кампаній; супровід медійних запусків, планування та звітність.

PR-менеджер у «Ранок»

📍Віддалено

Видавництво запрошує на роботу кандидатів з досвідом роботи у сфері PR, маркетингу; досвідом організації комунікаційних заходів (бажано), написання пресрелізів, статей для ЗМІ, управління соціальними мережами; досвідом роботи з медіа, організації PR-кампаній, включаючи кризовий PR; грамотною мовою, вмінням писати тексти різних форматів.

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Юрист (ка) у Starlight Media

📍Віддалено/Київ

Українська медіагрупа у сфері телебачення оголошує конкурс на вакансію та анонсує, зокрема, страхування здоров’я коштом компанії та можливість застрахувати рідних; програму підтримки молодих батьків; допомогу корпоративного фонду StarLight Hope в екстрених ситуаціях; програму пільг та бонусів від партнерів компанії (у сервісних компаніях, салонах, спортзалах тощо); широкі можливості навчання, особистісного, професійного та кар’єрного розвитку.

📍Віддалено

Дистриб’ютор дитячих товарів та іграшок шукає досвідченого фахівця для виконання наступних завдань: впровадження системи категорійного менеджменту; аналіз ринку, конкурентів і споживачів для виявлення нових трендів та прогнозування змін; впровадження системи ціноутворення та контроль маржинальності; розробки стратегії просування B2B та B2C-каналами; проведення переговорів з постачальниками та з ключовими клієнтами для покращення умов співпраці; участь у розробці маркетингових програм: ATL та BTL-активностей.

Провідний програміст/архітектор 1С в «АТБ-маркет»

📍Віддалено

Майбутній працівник може розраховувати на працевлаштування на умовах гіг-контракту або в штат (є можливість бронювання); щорічну відпустку 24 календарні дні; можливість професійного та кар’єрного росту; курси підвищення кваліфікації.

Фінансовий менеджер у «Вiтмарк-Україна»

📍Віддалено/гібридний формат

Український виробник соків та дитячого харчування запрошує спеціаліста, який спеціалізується на фінансовій та управлінській звітності та аналізі. Серед обов’язків: аналіз фінансового стану підприємства та результатів діяльності; підготовка та перевірка управлінської звітності; організація та контроль річного бюджету; щомісячне планування повного пакета операційних показників та звітності (P&L, BS, CF); підтримка та забезпечення успішного аудиту фінансової звітності в Big4; підготовка спеціальної аналітики/звітності для бізнесу; активна участь в автоматизації процесів та удосконаленні інформаційних систем.

PPC-фахівець в «Е-Тендер»

📍Віддалено

Група ІТ-компаній оголошує про відкриття вакансії. На що звертає увагу роботодавець: досвід роботи з Google Ads — від 2-х років; глибокі знання Google Analytics, Google Tag Manager; досвід у налаштуванні конверсійних цілей та відстеженні дій на сайті; вміння працювати з великим обсягом даних, вміння аналізувати дані та робити висновки; навички роботи з Excel та Google Sheets (для звітності), розуміння основ SEO; досвід роботи з іншими платформами (Meta Ads, YouTube, LinkedIn Ads); наявність сертифіката Google Ads буде плюсом.

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