Робота в ІТ: у яких категоріях найбільше вакансій — Finance.ua

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Робота в ІТ: у яких категоріях найбільше вакансій

Особисті фінанси
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Робота в ІТ: у яких категоріях найбільше вакансій
Робота в ІТ: у яких категоріях найбільше вакансій
У жовтні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5684 вакансії — рекорд з початку повномасштабного вторгнення. Плюс 442 вакансії за місяць. У жовтні кандидати були значно активніші: на 7 тисяч відгуків більше, ніж у вересні.
Про це повідомляє DOU.

Загальна кількість вакансій

Січень 2022 — жовтень 2024
Січень 2022 — жовтень 2024, dou.ua
Лише 17 категорій у жовтні мали незначну негативну динаміку за кількістю вакансій, три залишились на тому ж рівні, 34 категорії мали приріст.
У категоріях, що стосуються роботи з даними, рекорди з початку повномасштабного вторгнення: 372 вакансії для аналітиків, 85 — Data Engineer, 65 — Data Science. 180 вакансій DevOps: більше було тільки в січні торік. 256 вакансій для проджект—менеджерів та 259 для HR — рекорд з початку великої війни.

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Новий рекорд за кількістю вакансій у маркетингу — 639 у жовтні. Кількість вакансій у Support майже досягла довоєнного рівня — 194 за місяць. В окремих технологіях приріст не дуже великий, але теж помітні кілька рекордів. У .NET та Java — найбільше за два роки — 169 та 146 відповідно.
Front-end, попри суттєвий попит у кандидатів, поки не зростає — 262 вакансії у жовтні. Зниження кількості вакансій спостерігаємо в Android, Flutter, React Native, Salesforce.
Рекордна кількість відгуків на miltech-вакансії — 2728. У жовтні в середньому на одну miltech-вакансію припадало 11 відгуків.

Кількість miltech-вакансій та відгуків на них

Динаміка з квітня 2023 по жовтень 2024
Динаміка з квітня 2023 по жовтень 2024, dou.ua
Попри зростання вакансій, середня кількість відгуків за місяць зменшилася лише на 0,78 п.п. Загалом від кандидатів було на 7 тисяч відгуків більше, ніж у вересні.

Середня кількість відгуків на одну вакансію

Динаміка з січня 2022 по жовтень 2024
Динаміка з січня 2022 по жовтень 2024, dou.ua
У 18 категоріях у жовтні збільшилась середня кількість відгуків на вакансію, в одній залишилась на тому ж рівні, у 35 незначно зменшилась. Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — у середньому 114 відгуків на вакансію у жовтні. З липня їх стрімко більшає.
На другому місці — QA з 77,7 відгуку. У них протилежна ситуація: з лютого конкуренція зменшилась майже в півтора раза.
У середньому 54 відгуки на вакансію Project Manager. Майже 50 — Java. Понад 40 — Design, Android, Scrum Master, HR.

Середня кількість відгуків на одну вакансію

Робота в ІТ: у яких категоріях найбільше вакансій
dou.ua
Нагадаємо, за словами директора з GR Асоціації IT Ukraine Олега Сніцаря, станом на липень лише 1,5% співробітників в ІТ були заброньовані. Запровадження електронного бронювання суттєво спростило цю можливість. Але водночас ці цифри суттєво не змінилися.
Українські ІТ-компанії втрачають через війну чималу частину свого доходу. Йдеться про 2 млрд грн щомісяця.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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