Де найлегше знайти роботу без досвіду в IT — результати дослідження Djinni Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Де найлегше знайти роботу без досвіду в IT — результати дослідження Djinni

В українському IT найлегше знайти роботу для кандидатів без досвіду у технічній підтримці (Support), а для сеньйорів — у Data Science. Без урахування досвіду роботи легше знайти роботу для Lead Generation.

Про це свідчать дані Djinni.

Графік: Djinni

32% кандидатів, які активували профіль у 2025 році (почали пошук, або натисли кнопку «Підняти профіль») вже отримали пропозиції від рекрутерів. Але серед Lead Generation таких аж 68%, тоді як серед розробників мобільних додатків — лише 13−16%.

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Серед розробників найпопулярніша у рекрутерів категорія — мова Go (Golang). 48% кандидатів, які володіють цією мовою програмування, вже отримали пропозиції у 2025 році.

Минулого року найменше пропозицій було у тестувальників, але зараз вони вже в середині рейтингу.

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Що стосується решти мов програмування, то найгірша ситуація з пошуком роботи — у JavaScript-розробників. Лише 18% з них отримали пропозицію від рекрутерів. Значно краще справи у програмістів, які працюють на Python. В manual QA навпаки — значно частіше пишуть кандидатам без досвіду, ніж досвідченим.

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Також дані Djinni показують, що найбільше компаній цього року зацікавлені в маркетологах, на другому місці — JavaScript.

«Маркетинг — найпопулярніша категорія і за кількістю компаній, і за кількістю пропозицій. На другому місці за обома критеріями JavaScript. На третьому — за кількістю зацікавлених компаній — Sales, а за кількістю пропозицій — PHP. Найменше рекрутерів надсилали пропозиції в нішевих категоріях (Salesforce, ERP, Scala), але також не надто активно сорсять у мобільній розробці (Android і Kotlin). В цих категоріях надсилали пропозиції до 30 компаній», — зазначили аналітики сайту.

Графік: Djinni

Нагадаємо, за даними опитування DOU, деякі початківці в ІТ знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців. Зазвичай найм у компаніях передбачає 3−4 етапи: розмова з рекрутером, технічне інтерв’ю, зустріч з командою та/або із керівником чи замовником. Найчастіше меншу кількість співбесід мали ті спеціалісти, які проходили навчання у компанії, в яку потім пробували працевлаштуватись.

У 2024 році зарплати в Automation QA знижувалися . Дещо зросли зарплати досвідчених General QA та Team Lead в Manual QA. Лише 1% тестувальників заробляють понад $6900.

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